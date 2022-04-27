К 13:00 мск 27 апреля индекс Мосбиржи вырос на 2,28%, до 2371,3 пункта, РТС поднялся на 2,75%, до 1027,30, индекс голубых фишек повысился на 2,29%.

В лидеры роста вышли Globaltrans (+14,63%), VK (+8,46%), TCS Group (+7,40%).

В аутсайдерах оказались префы Татнефти (-0,92%), а также бумаги Фосагро (-069%) и ГК ПИК (-0,39%).

Globaltrans дорожает на новости о принятии новой программы buy back в объеме до 10% от капитала.

Бумаги VK пользуются спросом покупателей в ожидании публикации финансовой отчетности за первый квартал, намеченной на завтра. Инвесторы полагают, что ИТ-компании смогут выиграть от программы импортозамещения, а VK улучшит свои финансовые результаты еще и благодаря разработке российского магазина мобильных приложений.

ПИК корректируется без каких-либо значимых новостей. Возможно, инвесторы отреагировали на сильную отчетность Эталона и предпочли покупку его акций за счет выхода из бумаг конкурента.

Brent дорожает на 0,86%, до $105,51 за баррель. Рост котировок не остановила информация о том, что запасы сырой нефти в США за предыдущую неделю увеличились почти в два раза больше, чем предполагал прогноз. Это указывает на высокий спрос на энергоносители со стороны импортеров. Наш ориентир для нефтяных котировок на остаток дня: $98-108,50 за баррель.

Пары USD/RUB и EUR/RUB снижаются на 0,72%, до 72,80 и 76,11 соответственно. При поддержке растущих цен на нефть рубль способен продолжить укрепление. Наши прогнозы для USD/RUB и EUR/RUB к закрытию торгов этой среды: 69,55-74,70 и 74,35-79,50 соответственно.

До конца текущей торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2260,00-2450,00, а РТС — в коридоре 920-1100.