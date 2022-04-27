Российский фондовый рынок к середине торгового дня пытался ускорить рост, но показывал более умеренные темпы повышения, нежели накануне. Индекс Мосбиржи вырос на 2,64%, до 2379,73 пункта, а долларовый РТС увеличился на 3,06%, до 1030,40 пункта.

Рубль на Форекс к середине дня укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, располагаясь у 74 руб. и 79 руб. соответственно и обновив очередной многомесячный максимум против евро, а на Мосбирже находился у 72,70 руб. и 76 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали гдр Globaltrans (+14,30%), котировки Qiwi (+9,42%), Яндекса (+8,50%) и VK (+8,36%).

Акционеры Globaltrans в среду решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, но одобрили новую программу выкупа акций в объеме до 10% от капитала.

Яндекс же отчитался о росте выручки в 1-м квартале текущего года по US GAAP на 45% г/г, до 106 млрд руб. Показатель впервые превысил порог в 100 млрд руб. При этом компания получила скорректированный чистый убыток в размере 8,1 млрд руб. против прибыли в 3 млрд руб. годом ранее. В Яндексе подчеркнули, что уже в марте приняли меры по оптимизации расходов в новых экономических реалиях.

С технической точки зрения на данный момент сложно сказать, сможет ли публикация финансовых результатов стать для акций Яндекса точкой как минимум краткосрочного разворота. Бумаги находятся недалеко от минимума с июня 2017 года (1500 руб.), который пока сдерживает их от дельнейшего падения, при этом ADX дневного графика указывает на уменьшение силы нисходящего тренда, но пока не дает разворотных сигналов. Краткосрочно предвестником движения к 2460 руб. (верхняя полоса Боллинджера) стало бы закрепление выше 1980 руб. Выше 1500 руб. можно держать рискованные "лонги" с расчетом на развитие краткосрочного отскока, в то время как закрепление ниже указанной отметки поставит следующей целью падения район 1150 руб. Покупателям в Яндексе, вероятно, будут нужны оптимистичные ориентиры компании на будущее.

В лидерах снижения находились привилегированные акции Мечела (-7,70%), привилегированные акции Татнефти (-0,84%), гдр Fix Price (-0,1%).

Fix Price в среду представил операционные результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 21,2% г/г, в соответствии с прогнозами, но совет директоров принял решение отложить выплату финальных дивидендов на срок до 12 месяцев.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в небольшом плюсе и прибавляли около 0,5%, проявляя неуверенность у сопротивлений 106 долл. и 101,50 долл. соответственно. На рынке ждут публикации данных Минэнерго США, которые вслед за API могут показать увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей, что умеренно негативно для цен. Восходящий импульс, однако, может поступить в случае введения хотя бы частичного нефтяного эмбарго ЕС в отношении России.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, несмотря на очередной виток роста цен на газ после приостановки его поставок в Польшу и Болгарию из РФ из-за отказа стран платить в рублях. В течение сессии в регионе ожидают выступлений главы ЕЦБ Лагард и ориентиров в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,8% перед очередным насыщенным на корпоративные события днем. На данный момент инвесторов воодушевили финансовые прогнозы Microsoft, в то время как результаты Google, напротив, разочаровали. Рынок в целом может пытаться снять краткосрочную перепроданность в рамках коррекции.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.30 мск)

• торговый баланс США в марте (15.30 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже домов США в марте (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)

• промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы, ВВП России в марте (19.00 мск)

• операционные результаты РУСАЛа и En+ за 1-й кв. 2022 г.

• советы директоров Магнита и En+ обсудят дивиденды за 2021 г.

• собрание акционеров Позитива обсудит дивиденды за 2021 г.

• квартальные отчетности T-Mobile, Qualcomm, Boeing, PayPal, Ford Motor, Hess, eBay

Рынок внутри дня

Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в середине недели преобладали оптимистичные, а российские индексы Мосбиржи и РТС проверяли на прочность сопротивления 2350 и 1000 пунктов соответственно, закрепление выше которых может позволить развить рост к 2500 и 1065 пунктам. Фундаментально особых причин для оптимизма, однако, все еще нет, а покупки носят коррекционный характер, что призывает "быков" к повышенной осторожности.