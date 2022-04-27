На открытии рубль испытал кратковременную просадку, но быстро возобновил укрепление. Пара EUR/RUB установила новый двухлетний минимум на отметке 75,24 руб., демонстрируя более слабую динамику из-за снижения евро на внешнем рынке.

Рубль продолжает получать поддержку от рыночного дисбаланса. Он обусловлен сохранением основных валютных ограничений, в результате которых предложение инвалюты превышает спрос, что оказывает давление на ее курс по отношению к рублю.

Российский долговой рынок пока не может развить восходящее движение предыдущих торгов. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, переписав вершину вторника, но быстро сдал позиции и находится сейчас в небольшом минусе.

Глобальные рынки активно восстанавливаются после провала предыдущей сессии. Он был спровоцирован усилением опасений по поводу вероятного замедления экономического роста и падения прибылей компаний на фоне высокой инфляции. Для борьбы с ней центробанки вынуждены быстро ужесточать монетарную политику, что создает дополнительное давление на экономику, потребительскую и деловую активность.

Нефть под умеренным давлением

В начале дня нефть пыталась продолжить восходящее движение предыдущей сессии, немного обновив вчерашний максимум. Однако затем котировки стали проседать, совершив несколько активных попыток восстановления. В середине наших торгов снижение ускорилось, сейчас Brent теряет 1,2% немного выше уровня $103.

Давление на нефтяные цены оказывает более сильный, чем ожидалось, рост запасов нефти в ночном отчете API. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2 млн. барр., и суммарное повышение запасов нефтепродуктов на 0,5 млн барр.

Доллар обновил пятилетний максимум

После небольшой коррекции и консолидации индекс доллара (DXY) утром вернулся к восходящей динамике, превысив уровень 103 п. впервые с начала 2017 г. Тем самым был пробит максимум, установленный в марте 2020 в момент острой фазы обвала рынков, вызванного пандемией. Сейчас DXY прибавляет 0,6% вблизи уровня 103 п.

На этом фоне европейская валюта сегодня ускорила снижение. В результате пара EUR/USD обновила пятилетний минимум и сейчас торгуется около значения 1,055, теряя 0,8%.