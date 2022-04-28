Фактор завершения налогового периода отразился на снижении торговой активности парой доллар-рубль к минимумам с 19 апреля. В результате инерция к снижению курса доллара, ослабла, тем не менее, опустив его под отметку 73 руб.

Отметим, что на фоне постановления об оплате газа в рублях, на рынке начало формироваться избыточное предложение евро. Так, торговая активность в паре евро-рубль приблизилась к своим максимумам (максимум 2022 года был обновлен 18 апреля), а кросс-валютная стоимость евро в долларах на МосБирже и рынках FOREX составляет 1,03 и 1,05 соответственно, что показывает о расширении спрэда между зарубежным и отечественным валютными рынками.

На мировом валютном рынке индекс DXY, отражающий позиции американской валюты к 6 мировым валютам, продолжил свой уверенный рост, перевалив за отметку 103 пункта и приблизившись к максимумам c 2016-2017 года. Валюты ЕМ также преимущественно дешевели. Поддержку доллару оказывало снижение глобального аппетита к риску на фоне слабых отчетностей ряда крупных компаний США (Google, Boeing и пр.). Полагаем, что дороговизна доллара сохранится вплоть до заседания ФРС (3-4 мая), на котором вполне возможен жесткая риторика относительно последующей денежно-кредитной политики регулятора.

Мы полагаем, что курс доллара к рублю может продемонстрировать инерционное снижение в рамках диапазона 71-73 руб. и сегодня может отступить к его середине, несмотря на техническую перепроданность доллара.