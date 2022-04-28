На старте сессии произошло традиционное резкое укрепление рубля, которое быстро нивелировалось. Евро достигал 74,35 руб. впервые с марта 2020 г., доллар опускался чуть ниже 72 руб. После кратковременной просадки рубль возобновил укрепление, но к текущему моменту растерял существенную часть дневных достижений.

Российский долговой рынок продолжил сдавать позиции. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI сразу перешел к активному снижению, но пока несет довольно умеренные потери.

Несмотря на то что от завтрашнего заседания Банка России ждут снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта (до 15%), а также сигналов о дальнейшем смягчении монетарной политики, ОФЗ не спешат развивать новую волну роста. Дело в том, что их доходности уже давно находятся около 10%, предполагая движение ключевой ставки к этому уровню на среднесрочном горизонте.

Развивающиеся валюты остаются под давлением активно растущего доллара. Утром его индекс (DXY) сильно откатился от новой пятилетней вершины, что вызвало коррекцию в секторе. Однако вскоре DXY возобновил рост, достигнув максимальных с 2002 г. уровней, что вызвало очередную просадку развивающихся валют.

Нефть пытается возобновить рост

В начале дня нефтяные цены активно снижались, но утром столь же быстро восстановились, обновив дневной максимум. К текущему моменту котировки существенно сдали позиции, сейчас Brent теряет 0,2% около отметки $104,8.

Давление на многие сырьевые товары оказывает быстрое подорожание доллара. Это является одним из главных фундаментальных факторов снижения стоимости сырья, поскольку оно торгуется на мировых рынках в американской валюте.

Доллар обновляет многолетние вершины

Поначалу индекс доллара (DXY) активно повышался, обновляя пятилетние вершины. Утром произошла резкая просадка, но вскоре DXY вернулся к быстрому росту, переписав двадцатилетний максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,6% около отметки 103,6 п.

Поддержку доллару оказывает тот факт, что ФРС раньше других крупных центробанков приступила к ужесточению монетарной политики. К тому же многие экономики демонстрируют более слабую динамику, не позволяя национальным регуляторам быстро сворачивать монетарные стимулы и повышать процентные ставки. В первую очередь это касается Евросоюза.

На этом фоне европейская валюта в четверг продолжила дешеветь. Утром произошел мощный отскок, однако он быстро закончился очередной волной снижения. В результате пара EUR/USD вновь переписала пятилетний минимум, теряя сейчас 0,4% около значения 1,052.