Цены на нефть Brent по итогам четверга смогли подрасти и прибавить 2,2%, получив во второй половине дня поддержку от прекратившего укрепляться доллара. Рынок нефти вчера в первой половине дня оставался под давлением опасений по КНР и высоких долларовых ставок. Но после публикации американской статистики, способствовавшей некоторому откату позиций доллара и доходности 10-летних UST, а также ралли на рынке США, поддержанного сильными корпотчетностями, на рынке активизировались покупатели. В результате Brent не только вернулась в верхнюю часть диапазона 100-110 долл./барр., но и отыграла полностью как недельные потери, как и вышла в небольшой "плюс" с начала месяца.

Сегодня утром ближайший, июньский фьючерс на Brent продолжает инерционно повышаться, торгуется у отметки 108 долл./барр. Учитывая, что сегодня экспирация (с мая ближайшим станет июльский контракт, который стоит чуть ниже), а позитивные настроения на рынках в последний торговый день апреля чуть ослабли, диапазон 100-110 долл./барр. может сохранить свою актуальность. Хотя мы и не исключаем локального теста его верхней границы.