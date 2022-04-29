2022-04-29T09:22:56+03:00
2022-04-29T09:22:56+03:00
2022-04-29T09:22:56+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220429/836788578.html
Нефть марки Brent попытается завершить апрель на позитивной ноте
Мнения аналитиков
Новости
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Цены на нефть Brent по итогам четверга смогли подрасти и прибавить 2,2%, получив во второй половине дня поддержку от прекратившего укрепляться доллара. Рынок нефти вчера в первой... ПРАЙМ, 29.04.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Евгений Локтюхов
https://cdnn.1prime.ru/images/80191/69/801916979.jpg
Цены на нефть Brent по итогам четверга смогли подрасти и прибавить 2,2%, получив во второй половине дня поддержку от прекратившего укрепляться доллара. Рынок нефти вчера в первой половине дня оставался под давлением опасений по КНР и высоких долларовых ставок. Но после публикации американской статистики, способствовавшей некоторому откату позиций доллара и доходности 10-летних UST, а также ралли на рынке США, поддержанного сильными корпотчетностями, на рынке активизировались покупатели. В результате Brent не только вернулась в верхнюю часть диапазона 100-110 долл./барр., но и отыграла полностью как недельные потери, как и вышла в небольшой "плюс" с начала месяца.
Сегодня утром ближайший, июньский фьючерс на Brent продолжает инерционно повышаться, торгуется у отметки 108 долл./барр. Учитывая, что сегодня экспирация (с мая ближайшим станет июльский контракт, который стоит чуть ниже), а позитивные настроения на рынках в последний торговый день апреля чуть ослабли, диапазон 100-110 долл./барр. может сохранить свою актуальность. Хотя мы и не исключаем локального теста его верхней границы.