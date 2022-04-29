В четверг мировые площадки перешли к восстановлению, а основной рост пришелся на развитые рынки. Так, в Европе ведущие индексы к окончанию торгов прибавили в пределах 1,4%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,9% и 2,5% соответственно. Основным поводом к покупкам стали очень слабые предварительные данные по ВВП США за первый квартал текущего года. Так, по статистике ВВП страны упал на 1,4%, при ожидаемом росте на 1,1%. Это дало повод инвесторам пересмотреть ожидания относительно действий американского регулятора в свете денежно-кредитной политики. Участники торгов предполагают, что ФРС, увидев слабость экономики, изменит планы по подъему ставки. В частности, снизились риски возможного подъема ставки на майском заседании сразу на 75 б.п. Плюс к этому, чтобы не оказывать более весомого давления на экономику, регулятор может не пересматривать первоначальные объемы программы сокращения баланса, которой будет дан старт на ближайшем заседании. Это дало импульс к фиксации прибыли по спекулятивным «коротким» позициям и позволило мировым рынкам отыграть существенную часть потерь первой половины недели. Отметим, что данный рост не привел к слому нисходящего тренда, что говорит в пользу рисков активизации продаж и продолжения негативной динамики. При этом на следующей неделе основное внимание мировых рынков будет приковано к решениям ФРС США в свете денежно-кредитной политики, которые будут приняты на заседании 4 мая.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В Азии ведущие индексы растут в пределах 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,3%, торгуясь в районе 108,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодняшнего дня выделим публикацию предварительных данных по ВВП Германии, статистики по инфляции в Еврозоне, а также решение ЦБ РФ по ставке.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,7%, отступив до 2 384 пунктов. Сегодня ожидаем продолжения коррекционного снижения. После уверенного роста в первой половине недели и в преддверии длинных выходных инвесторы продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях, тем самым снижая риски по портфелям. В сложившейся ситуации индекс Мосбиржи к концу сессии может закрепиться ниже 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в четверг рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар упал на 1%, вплотную подойдя к 72 рублям, евро, напротив, прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 75,4 рубля. Сегодня покупки в иностранных валютах могут активизироваться. В преддверии длинных выходных часть инвесторов предпочтет переложиться в валютные активы для снижения рисков. В этом случае пара доллар/рубль в ходе сессии может подняться выше 73 рублей. При этом, рынок ожидает, что на сегодняшнем заседании ЦБ РФ может снизить ставку на 200 б.п. до 15%. Данное решение уже заложено в котировки и, на наш взгляд, не окажет существенного влияния на динамику рубля по отношению к основным мировым валютам.