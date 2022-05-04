Пара доллар-рубль перед началом праздников в стране продолжила свое поступательное снижение, опустившись под отметку 71 рубль — зону минимумов ноября 2021 года.

Объем торгов парой доллар-рубль перед началом "длинных" выходных в России увеличился на 7% относительно средненедельных значений, что мы связываем с сохранением активности экспортеров. При этом доллар в начале дня вплотную приближался к 70 рублям на фоне сохраняющегося излишнего предложения долларов на валютном рынке. Тем не менее, после снижения ключевой ставки ЦБ до 14% и заявлений главы Банка России Э. Набиуллиной о том, что несырьевые компании-экспортеры могут быть освобождены от реализации валютной выручки, а порог для сырьевых может быть понижен до 50%, пара доллар-рубль частично отыграла потери, вернувшись к 71 рублям.

По нашим оценкам, курс доллара сегодня может опуститься под отметку 70 рублей на фоне всплеска объема торгов на валютном рынке перед продолжением майских праздников. Не исключаем, что укрепление рубля может быть сдержанным из-за сегодняшнего заседания ФРС, на котором вероятен негативный сюрприз в виде повышения ключевой ставки на 75 б.п.