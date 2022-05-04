Сегодня основным фактором для мировых рынков станет заседание ФРС США и решения принятые в свете денежно-кредитной политики. Инвесторы ожидают, что по его итогам ставка будет поднята на 50 б.п. до 0,75-1%, а также будет дан старт программе сокращения баланса американского регулятора, накопленного в рамках программ количественного смягчения. Плюс к этому, рынки закладывают, что на следующем заседании ставка будет поднята еще на 75 б.п., а к концу года она может оказаться на уровне 3-3,25%.

Отток ликвидности с рынков и рост стоимости долларового фондирования негативны для широкого спектра активов. Ожидание ужесточения ДКП в США в последнее время уже оказывало давление на рынки и старт активного повышения ставки может и дальше способствовать замещению в портфелях инвесторов рисковых активов на защитные инструменты. Сегодняшнее решение американского регулятора и сигналы от его представителей относительно дальнейших действий в свете ДКП могут определить настроения на рынках в ближайшие дни.

Отметим, что давление на рынки акций, которое оказывал данный фактор, привело к тому, что индекс MSCI World, показывающий динамику развитых рынков, находится у минимумов более чем за год, а индекс MSCI EM, демонстрирующий ситуацию на развивающихся рынках, более чем за полтора года. При этом индексы в США также отступили к многомесячным минимумам. В частности, индекс широкого рынка S&P500 находится у минимальных значений за 11 месяцев.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. Ведущие азиатские площадки, в отсутствии торгов в Японии и Китае, снижаются в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются чуть выше уровне закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 1%, торгуясь в районе 106 долларов за баррель. Из макроэкономических событий способных повлиять на настроения на мировых рынках, кроме заседания ФРС, отметим публикацию отчета ADP о занятости в США, индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы Штатов от ISM и данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Сегодня утром на российском рынке ожидаем преобладания продаж. Геополитический фактор и изменения на внешнем фоне могут оказать давление на российские акции, что приведет к их снижению. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи может отступить ниже отметки 2 400 пунктов, что будет говорить в пользу продолжения коррекционного снижения.

На валютной секции Московской биржи сегодня ожидаем попыток восстановления основных мировых валют по отношению к рублю. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, в конце апреля рубль уверенно укреплялся. Однако для национальной валюты сохраняются риски, которые могут привести к ее коррекционному снижению. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ближайшие сессии может предпринять попытку возвращения в район 75 рублей.