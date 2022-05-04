Во вторник американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне второй день подряд после распродаж на прошлой неделе. Так, S&P 500 поднялся на 0,5% до уровня 4175, Nasdaq прибавил 0,2% и закрылся на уровне 12564, Dow Jones вырос на 0,2% до 33129 пунктов. Азиатские и европейские рынки показали слабую разнонаправленную динамику.

Новую траекторию финансовым рынкам задаст сегодняшнее ключевое событие — решение ФРС по ставке: ожидается, что американский Центробанк поднимет ключевую ставку сразу на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п., а также озвучит дальнейшие планы по повышению ставки в июне и сворачиванию программы QE.

В США продолжается сезон отчетности: отчиталось более половины компаний из индекса S&P 500. Из отчитавшихся компаний 80% показали результаты лучше ожиданий консенсуса по EPS, где прибыль, в среднем, выше ожиданий на 3,4%. Результаты 72% компаний превысили ожидания аналитиков по выручке, в совокупности финансовый результат выше на 2,2%.

В секторальном разрезе в лидерах по прибыли оказались: промышленный сектор (92% отчитавшихся компаний), сектор потребительских товаров первой необходимости (89%) и здравоохранение (85%); по выручке — ИТ (91%), энергетический сектор (88%) и материалы (86%). На этой неделе ожидается отчетность Biogen, Moderna, Shopify и др.