Рубль в начале сессии резко укрепился: доллар приближался к 68,6 руб. впервые с июня 2020 года, евро установил новый двухлетний минимум на отметке 71,83 руб. Затем валютные пары отскочили в рамках коррекции, но вскоре возобновили снижение. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Позитивом для рублевых активов выступила вчерашняя новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента. Они должны были уйти инвесторам еще 4 апреля, но из-за санкций США Минфин РФ не смог осуществить выплаты из заблокированных за рубежом средств. В качестве альтернативы эмитент исполнил платежи в рублях, однако международные рейтинговые агентства сочли это нарушением обязательств, поскольку эмиссионная документация не предусматривала смены валюты платежа. Льготный период для исполнения Россией своих обязательств по этим облигациям как раз истекал 4 мая, после чего по ним наступал дефолт. Таким образом, его удалось избежать, что является хорошим сигналом.

Тем не менее из-за санкций риски дефолта по другим облигациям остаются высокими. Генеральная лицензия Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), которая исключает из санкций платежи по суверенным долгам России, истекает 25 мая. Вероятно, она будет продлена, но официальной информации на этот счет пока нет.

В то же время негативом выступают ожидания шестого пакета санкций ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Кроме того, вчера появилась информация о том, что в рамках санкционного пакета от SWIFT отключат Сбербанк и еще несколько крупных российских банков. Сегодня в западных СМИ появились подробности по этому поводу.

Однако рубль от ослабления пока полностью защищен рыночным дисбалансом, вызванным валютными ограничениями ЦБ и властей. Эти меры вместе с падением импорта вызвали значительное уменьшение спроса на инвалюту, тогда как предложение остается высоким из-за обязательной продажи 80% экспортной выручки. Правда, в пятницу глава Банка России заявила, что регулятор предложил правительству снизить этот уровень до 50%. Данный шаг может приостановить укрепление рубля. В среднесрочном плане его переоцененность способна негативно сказаться на доходах госбюджета и экспортеров.

Российский долговой рынок не смог развить восходящее движение пятницы. Индекс гособлигаций RGBI на открытии испытал резкую просадку и затем продолжил сдавать позиции.

Нефть активно дорожает

В наше отсутствие нефтяные цены совершали широкие разнонаправленные движения вокруг уровней закрытия пятницы. Сегодня котировки с открытия повышаются, ускорившись на старте российских торгов. Сейчас Brent прибавляет 3,9% чуть выше уровня $109.

Восходящий импульс нефтяных цен был спровоцирован информацией о вероятном вводе запрета на поставку нефти в ЕС из России. В то же время угроза снижения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае и замедления мировой экономики удерживает нефть от более значительного подорожания.

Ключевые валюты консолидируются

В начале недели индекс доллара (DXY) консолидировался недалеко от достигнутых в прошлый четверг 20-летних вершин. Сегодня поначалу DXY повышался, но утром перешел к умеренному снижению. Сейчас DXY теряет 0,15% около значения 103,4 п.

В среду глобальные инвесторы будут оценивать итоги заседания ФРС (21:00 МСК), а также последующую пресс-конференцию главы американского регулятора. Ожидается повышение ставок на 0,5 процентного пункта, что в основном заложено в котировках доллара. Однако более жесткая риторика ФРС способна оказать давление на рисковые активы и усилить рост доллара.

Пара EUR/USD на этой неделе предпринимает попытки развить восстановление от пятилетнего минимума, установленного в прошлый четверг. Сегодня в начале дня евро дешевел, но утром перешел к умеренно восходящей динамике. Сейчас пара прибавляет 0,15% около отметки 1,054.