Российский рынок акций после длинных выходных выглядел слабо. Индекс МосБиржи потерял почти 3%. Падение затронуло практически все голубые фишки. Из наиболее ликвидных бумаг в плюсе закрывались лишь акции Магнита. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

Объемы торгов были средними. Как обычно, половина оборота пришлась на акции Сбербанка и Газпрома. Участники рынка пока не находят поводов для возобновления волны роста. Наоборот, рыночный сентимент остается подавленным из-за ужесточения прямого или косвенного санкционного давления. Кроме того, для ориентированного на экспорт российского рынка негативен фактор чрезмерного укрепления курса рубля.

По индексу МосБиржи пока нейтральный взгляд. Сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключены просадки обратно к 2300 п. или даже чуть ниже. В условиях утраты курсового преимущества бумаги экспортеров могут двигаться в единой тенденции с акциями ориентированных на внутренний рынок компаний.

Очень крепкий рубль. Курс доллара вчера вернулся в март 2020 г., закрытие проходило около 66,3. Еще немного, и общая волна снижения пары USD/RUB с мартовских максимумов достигнет невероятных 50%. Таких глубоких откатов в относительном выражении еще не было.

О причинах столь сильного падения курса мы уже много писали. ЦБ в условиях невозможности использовать валютные интервенции начал бороться с курсом мерами валютного контроля, которые являются менее гибким инструментом в плане сглаживания влияния на курс. В результате мы видим избыточные перекосы, которые усугубляются падением импорта, отменой бюджетного правила и прочими факторами.

Текущая оценка рубля при 35%-ом ценовом дисконте нефти сорта Urals уже может предполагать дефицит бюджета в 2022 году. То есть экспортная выручка из-за падения USD/RUB снижается, а вместе с ней и налогооблагаемая база. Дальнейшее укрепление рубля было бы негативно как для бюджета, так и для акций экспортеров.

Банк России уже отменял ряд валютных ограничений, однако этого явно недостаточно. На пресс-конференции в прошлую пятницу Эльвира Набиуллина обозначила, что ЦБ предложил правительственной комиссии отменить для несырьевых неэнергетических экспортеров требование по обязательной продаже валюты, а для сырьевых компаний снизить требование c 80% до 50% от получаемой валютной выручки. Кроме того, можно отказаться от обязательной продажи выручки, если она поступает в валютах дружественных стран.

С учетом скорости укрепления рубля полагаю, что какие-то действия по смягчению валютного регулирования могут быть предприняты уже сегодня или в самые ближайшие сессии. Поэтому спекулятивный лонг по USD/RUB сейчас может быть интересен.

Заседание ФРС. Американский регулятор ожидаемо повысил ставку на 50 б.п. до 0,75-1,00%. Реакция рынка была позитивной, индекс S&P 500 отскочил на 3%. В качестве факторов риска для инфляции и экономики США упоминаются вспышка COVID-19 и локдауны в Китае, а также ситуация вокруг Украины.

Члены Комитета по открытым рынкам считают дальнейшее повышение ставки уместным. Причем на следующем заседании будет рассматриваться только шаг в +50 б.п., а не +75 б.п., как предполагал рыночный консенсус. Именно на этом подскочили американские фондовые индексы.

Обозначен план по сокращению баланса ФРС — это процесс обратный количественному смягчению (QE). С 1 июня баланс будет ежемесячно снижаться на $47,5 млрд, из которых $30 млрд придется на Treasuries, а $17,5 млрд на MBS. Еще через три месяца общая сумма будет увеличена в два раза (до $95 млрд). Этот процесс ранее был анонсирован, и он не несет никакого позитива как для рынка акций США, так и рынка гособлигаций, на котором вырастет объем предложения. А генерировать спрос на Treasuries в текущих условиях становится все сложнее, учитывая ухудшение платежного баланса многих развитых стран (в основном ЕС) из-за увеличения расходов на энергоносители.

Процесс сокращения баланса начнется в июне с небольших сумм, однако фактор ожиданий роста предложения долговых бумаг и снижения рыночной ликвидности может спровоцировать падение рынков на опережение. К тому же рост процентных ставок сам по себе бьет по темпам экономического роста, располагая к временной рецессии. В краткосрочной перспективе локальные волны оптимизма по индексу S&P 500 могут иметь место, однако основная тенденция располагает к постепенному сползанию вниз.

В фокусе

∙ Россети Ленэнерго-ап (+9,9%), Россети Ленэнерго-ао (+3%). Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 0,34 руб. на одну обыкновенную акцию и 21,22 руб. на привилегированную. Инвесторов традиционно в первую очередь интересуют префы Ленэнерго, так как по ним предусмотрена выплата 10% чистой прибыли по РСБУ. Эта норма, оставшаяся в Уставе, сделала бумаги в последние годы популярной дивидендной фишкой. Дивдоходность по текущим котировкам получается около 13,9%. По обыкновенным акциям доходность всего 4,4%.

Привилегированные акции оцениваются участниками в качестве аналога облигации, исходя из рыночных процентных ставок. Дивиденд — это по своей сути купон. Так что в случае продолжения снижения процентных ставок вслед за инфляцией, можно ожидать умеренную положительная динамику и в акциях Ленэнерго. На горизонте 1-1,5 года вполне допустимо движение обратно в область 170-190 руб.

∙ Аэрофлот (+0,2%). Совет директоров рекомендовал разместить 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. Объем допэмиссии при полном размещении соответствует размытию капитала компании в 3,2 раза, Аэрофлот в таком случае получит около 186 млрд руб. Однако фактический объем размещения может быть ниже. Ранее в СМИ появлялись сообщения о сумме 107 млрд руб. По цене 34,29 руб. это соответствует около 3,1 млрд акций или 57,5% от объявленного объема допэмиссии.

Допэмиссия Аэрофлота проводится для поддержания ликвидности компании и докапитализации. В 2022 г. компания страдает от сокращения числа международных рейсов, закрытия части воздушного пространства РФ, высоких цен на топливо. Новость для акционеров Аэрофлота умеренно негативная, но выраженной реакции быть не должно, так как проведение допэмиссии было ожидаемым. Взгляд на акции Аэрофлота сдержанный. В среднесрочной перспективе цена размещения акций (34,29 руб.) может стать локальным сопротивлением.

∙ Сбербанк-ао (-4,3%). Банк может попасть в санкционный список ЕС с отключением от SWIFT, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В текущих условиях показывать опережающую динамику относительно рынка проблематично.

∙ Новатэк (-6,4%). Одно из самых сильных падений среди голубых фишек. Среднесрочный взгляд по бумагам сдержанный. Существенных проблем для экспорта СПГ не ожидается, но дальнейшее развитие проектов под угрозой из-за технологических ограничений. А ведь ранее компания традиционно оценивалась с премией по мультипликаторам как раз по причине перспектив существенного расширения масштабов поставок СПГ в будущем. Сейчас эта премия снижается. После возобновления торгов в марте акции выглядят устойчиво хуже индекса МосБиржи, и пока недостаточно причин для смены тенденции.

∙ TCS Group (-7,9%). Показан наиболее слабый результат на российском рынке. Просадка была ожидаемой на фоне недавних событий. Поводов для разворота этой тенденции и формирования устойчивой волны роста пока нет. Риски повторного спуска в сторону 2000 руб. высокие.

∙ Московская биржа опубликует данные по оборотам торгов за апрель.

∙ В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты ConocoPhilips, Shell, Zoetis, EOG Resources, Dominion Energy Shopify, Illumina и др.

∙ Сегодня состоится заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. На повестке утверждение плана повышения верхней планки добычи. Как ожидается, на следующий месяц она вновь будет увеличение на 400-432 тыс. б/с. Влияние на рынок нефти — нейтральное. Страны ОПЕК+ уже несколько месяцев не производят столько, сколько позволяют им параметры сделки, поэтому расширение лимита не играет никакой роли.