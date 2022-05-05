По итогам среды мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, если индекс MSCI World, показывающий динамику развитых рынков, поднялся на 0,5%, то индекс развивающихся рынков MSCI EM, напротив, снизился на аналогичную величину. Главным фактором роста индекса развитых рынков стала реакция американских площадок на результаты заседания ФРС США. Регулятор, как и ожидалось, поднял ставку на 50 б.п., но при этом дал более мягкие сигналы относительно дальнейших действий в рамках денежно-кредитной политики.

В частности, с первого июня стартует программа сокращения баланса ФРС. В первые три месяца объем сокращения составит 47,5 млрд долларов, что вдвое меньше первоначальных ориентиров в 95 млрд долларов. Увеличение объема сокращения до данного значения предполагается лишь с сентября. Плюс к этому, регулятор рассмотрит возможность повышения ставки на следующем заседании также на 50 б.п., при том что рынки ожидали, что следующий подъем ставки может составить 75 б.п. — Дж. Пауэлл заявил, что ФРС "активно не рассматривает" повышение ставки с таким шагом.

Позиция регулятора оказалась несколько мягче, чем ожидали инвесторы, что спровоцировало волну покупок на американском рынке, которая, в частности, связана с закрытием коротких позиций в акциях. В результате по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 2,8% и 3% соответственно, а одними из лидеров рынка стали высокотехнологичные сектора. Вполне возможно, что еще какое-то время результаты заседания ФРС будут поддерживать рынки. Однако ужесточение ДКП и сокращение баланса регулятора приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что в среднесрочной перспективе негативно для широкого спектра рисковых активов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Ведущие азиатские площадки прибавляют до 1,4%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 111 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на динамику мировых рынков сегодня, отметим решение Банка Англии по ставке (ожидается подъем на 25 б.п.), и публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи упал на 3%, отступив в район 2 373 пунктов. Сегодня, несмотря на существенное улучшение внешнего фона, ожидаем продолжения негативной динамики в российских акциях, а основным фактором давления на них продолжат оставаться геополитические риски. В сложившихся обстоятельствах ожидаем отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2 300 — 2 350 пунктов с рисками тестирования его нижней границы.

На валютной секции Московской биржи в среду рубль продолжил уверенный рост по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар упал на 6,6%, отступив до 66,3 рубля, евро снизился на 5,8%, закончи сессию в районе 70,4 рубля. Сегодня рубль может продолжить волну укрепления. При этом текущие уровни доллара и евро не соответствуют сложившимся рискам, однако обоснованы разницей между предложение и спросом на валюту на Московской бирже. Так низкий интерес со стороны импортеров, связанный с существенным сокращением импорта, и стабильное предложение валюты со стороны экспортеров создают условия для уверенного роста национальной валюты.