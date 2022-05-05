Торговую сессию 4 мая основные американские фондовые индексы завершили в уверенном плюсе. S&P 500 поднялся на 2,99%, достигнув 4300 пунктов, Nasdaq вырос на 3,19%, Dow Jones прибавил 2,81%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись на положительной территории. Лидерами роста стали энергетический сектор (+4,15%), ИТ-компании (+3,51%) и поставщики сырья и материалов (+3,24%).

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD: +9,10%) завершила первый квартал с рекордной выручкой, отметив рост доходов во всех сегментах за счет высокого спроса. Менеджмент представил позитивный гайденс на следующий квартал.

• Moderna, Inc. (MRNA: +5,81%) значительно превысила консенсус, отчитавшись о сильном росте квартальной выручки и прибыли благодаря большим объемам продаж вакцины от коронавируса. Компания подтвердила прогноз на 2022 год, предполагающий рост выручки за счет высокого спроса за пределами США.

• ArcelorMittal (MT: —0,37%) превзошла ожидания в отношении квартальной прибыли, продемонстрировавшей повышение 1,8 раза год к году. Компания увеличила программу buy back до $2 млрд.

По итогам заседания 3-4 мая, ФРС ожидаемо повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до диапазона 0,75-1%, и объявила о начале сокращения баланса с 1 июня. Первоначальным объем QT составит $47,5 млрд, а к 1 сентября постепенно будет увеличен до $95 млрд. Таким образом, портфель будет сокращен примерно на 6% от текущего объема, равного $8,9 трлн. Регулятор отметил снижение экономической активности в первом квартале при сохранении высокой инфляции ввиду дисбаланса между спросом и предложением. Общее ценовое давление, нагрузка на цепочки поставок и геополитические риски будут учитываться в прогнозе экономики и при определении дальнейшего курса монетарной политики. В ходе пресс-конференции по итогам заседания председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что считает уместным дальнейшее повышение ставки, но подчеркнул, что расширение целевого диапазона до 75 б.п. пока не рассматривается.

Сегодня состоится заседание министров стран-участниц соглашения ОПЕК+. По данным Reuters, главный вопрос его повестки — обсуждение плана по увеличению в июне лимитов добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. Предвидя замедление роста спроса на 480 тыс. баррелей в сутки, до 3,67 млн, ОПЕК повысила прогноз профицита на рынке черного золота на 600 тыс. баррелей, до 1,9 млн баррелей в сутки. Пересмотр ориентиров был обусловлен конфликтом в Восточной Европе, высокой инфляцией и курсом Пекина на нулевую терпимость к COVID-19. Встреча участников сделки об ограничении нефтедобычи будет проходить на фоне заявления ЕС о введении поэтапного эмбарго на импорт российского углеводородного сырья. На этой новости нефтяные котировки накануне взлетели на 4,93%.

• Торги на биржах АТР завершились небольшим снижением: китайский CSI 300 опустился на 0,15%, гонконгский Hang Seng потерял 0,44%, японский рынок закрыт в связи с национальным праздником. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 1,27%.

• Цена фьючерса на нефть марки Brent поднялась до $110 за баррель. Золото торгуется у отметки $1868 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4240-4340 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе США за первый квартал (консенсус: снижение на 5,4% кв/кв после роста на 6,6% кв/кв в октябре-декабре). Кроме того, будут выпущены сведения о затратах на рабочую силу (консенсус: 9,9% кв/кв).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 5 пунктов до 45.

Поскольку решения ФРС по итогам заседания 4 мая были полностью заложены в рыночные цены и оправдались, S&P 500 продемонстрировал сильный отскок от годовых минимумов и достиг ближайшей линии сопротивления на уровне 4300 пунктов. RSI поднялся к нейтральной зоне, MACD не дает сигналов к развороту. В краткосрочной перспективе бенчмарк может достигнуть 50-дневной скользящей средней, расположенной на уровне 4374 пунктов. Утренний фьючерс на индекс S&P 500 торгуется на отметке 4280 пунктов.

В этот четверг, 5 мая, квартальную отчетность представит финтех-корпорация Block Inc. (SQ), ранее известная как Square. Консенсус предполагает увеличение выручки на 16,4% г/г, до $4,23 млрд, при падении EPS на 70,7% г/г, до $0,12, ввиду высоких затрат на развитие и недавнее поглощение Afterpay. Полагаем, что компания может продемонстрировать рост комиссионных доходов от обслуживания сделок с Bitcoin в условиях усиления волатильности рынка криптовалют в начале года. Ранее за счет этого сегмента генерировалось более 50% выручки. Block активно диверсифицирует бизнес, развивая линейку решений для ретейлеров и расширяя присутствие за пределами США. Так, недавнее приобретение австралийской компании Afterpay и запуск платформы для кредитования бизнеса в Канаде закладывают дополнительные драйверы роста, позволяя сохранять позиции в условиях обострения конкуренции в индустрии. Тем не менее на текущий момент компания торгуется значительно дороже конкурентов (мультипликатор P/E составляет 329,25 х при среднем по отрасли 52,9x), что снижает привлекательность акций Block в условиях ужесточения финансовых условий, несмотря надолгосрочный потенциал роста.