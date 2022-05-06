Пара доллар-рубль удержалась у отметки 67 руб., значений начала марта 2020 года.

Сначала, в первой половине дня, доллар инерционно приближался к отметке 66 руб., поддерживаемый сохраняющимся навесом предложения, однако к концу торгов, после ослабления поддержки рублю со стороны экспортеров, сумел подняться к 67 руб. Отметим, что торговая активность на валютном рынке снижается второй день подряд, что мы связываем с ранее принятым решением Банка России о расширении сроков реализации валютной выручки компаниями-экспортерами до 60 дней.

На глобальных валютных рынках доллар после отката как к валютам развитых, так и развивающихся экономик, компенсировал все свои потери на фоне продолжающих находиться в восходящем тренде ставок по гособлигациям США. При этом, дополнительным стимулом к укреплению американской валюты выступала разочаровывающая статистика по занятости, а также производительности США, которая подтверждает консервативные настрои инвесторов.

Доллар на площадках FOREX сегодня утром можно приобрести за 65 руб., заметной динамики не прослеживается. Мы полагаем, что в пятницу курс доллара может удержаться в диапазоне 66-68 руб. ввиду отсутствия значимых стимулов к развитию яркой динамики. Отметим, что по локальным техническим индикаторам пара доллар-рубль, второй день подряд находится в зоне перепроданности, что может оказать ей поддержку в течение торгов.