В четверг американские индексы закрылись в отрицательной зоне, показав одно из сильнейших падений за последние два года. В качестве триггера послужил обновленный прогноз Банка Англии о признании стагфляции в экономике в качестве базового сценария развития. Так, индексы США упали на 3-5%, максимальное падение показали акции технологичных компаний, в наибольшей степени подверженных пересмотру темпов экономического роста. Европейские и азиатские рынки также показали отрицательную динамику.

Из макростатистики США отметим снижение уровня занятости населения: за неделю число обращений за пособием по безработице выросло с 180 тыс. до 200 тыс. (+1,1%) против прогнозных значений — 180 тыс.

Новости компаний

Energy Transfer (консенсус) отчитался за 1кв22: скорректированная EBITDA на 10% лучше ожиданий, прогноз по EBITDA на 2022 год улучшен на 3%, дивиденды повышены на 14% до $0,2 в квартал. Скорректированная прибыль выросла на 39% кв./кв., а свободный денежный поток на акционеров на 30% кв./кв. до $2,0 млрд. Компания ожидает EBITDA в 2022 году $12,4 млрд, при чистом долге на 31.03.2022 $49,6 млрд. Если долговая нагрузка будет оставаться в пределах от 4,0х до 4,5х (сейчас 4,4х, ожидается 3,9х на конец 2022), то компания планирует постепенно увеличить дивиденд до $0,305 в квартал ($1,22 в год).

Мы оцениваем это позитивно, так как компания прошла самый сложный по сопоставимости с прошлым годом квартал, сумев сохранить долговую нагрузку в диапазоне от 4,0х до 4,5х. Из-за резкого улучшения конъюнктуры на рынке энергоносителей, увеличения их транспортировки из-за увеличения добычи будущие кварталы ожидаются лучше текущего.

Teladoc предоставила финансовые результаты по итогам 1К22г. на уровне консенсус-прогноза, однако значимо понизила прогноз на 2022 г. Выручка за квартал составила $565,4 млн (+25% г/г на уровне консенсуса). EBITDA скорректированная составила 54,5 (EBITDA маржа 10%) на уровне консенсуса. Прогноз на 2022г. по выручке был понижен на 6% до $2,4-2,5 млрд +18/23% против +25/30% ранее, по EBITDA на 26% до $240-265 млн (EBITDA маржа 10% против 13% ранее). Снижение прогнозов связано с замедлением темпов роста выручки сегмента хронических и ментальных заболеваний (~35% от выручки), усилением конкуренции в отрасли, а также ростом расходов на R&D.

Рост средней выручки на пользователя внес существенный вклад в рост выручки сегмента подписки. Количество подписчиков основной платформы (Teladoc) составило 54,3 млн (+5% г/г). При этом PMPM (стоимость месячной подписки) в США составила $2,52 (+21% г/г). Использование платформы третий квартал подряд сохраняется на уровне 23%, что указывает на сохранение уровня активности. В течение квартала количество посещений врачей через платформу Teladoc в США составило 3,4 млн или 23,4% от общего количества подписчиков против 17,5% годом ранее.

Снижение прогнозов финансовых показателей разочаровало инвесторов учитывая, что кварталом ранее менеджмент был уверен в предоставляемых прогнозах на 2022г. Кроме того менеджмент не предоставил update, по долгосрочным прогнозам, принимая во внимание текущее ухудшение темпов роста сегментов хронических и ментальных заболеваний, усиление конкуренции, отмечая что все еще находится в процессе оценки долгосрочных перспектив бизнеса. Учитывая текущие тенденции, мы понижаем прогноз по выручке и закладываем достижение выручки в $4 млрд к 2025г. против 2024г. ранее (цель менеджмента). Повышаем WACC на 2% до 11% на фоне роста безрисковой ставки и дополнительного риска ввиду усиления конкуренции в отрасли. Снижаем целевой уровень рыночного мультипликатора EV/S с 5х до 2х. Целевая цена $42, рекомендация HOLD. На наш взгляд, в ближайшие кварталы ключевыми факторами для динамики акций будут: достижение компанией собственных прогнозов и предоставление обновленных долгосрочных прогнозов.

ARK (фонды под управлением Кэти Вуд) продолжают наращивать долю в Teladoc. На фоне снижения акций Teladoc после предоставления финансовых результатов по итогам 1к22г. Фонды ARK нарастили долю в компании до 11% против 10,28% ранее.

Рост доли ARK указывает на уверенность портфельных управляющих в фундаментальных факторах роста компании. Однако учитывая высокую долю, торговая деятельность фондов может существенно влиять на рыночные котировки бумаги, в случае дальнейшего выхода инвесторов из фондов семейства ARK, акции Teladoc могут быть под давлением.

Компания Paramount отчиталась за 1 кв. 2022г. Выручка снизилась на 1,1% г/г до $7,3 млрд (ниже консенсуса на 1%). С поправкой на отсутствие проведения Суперкубка в этом году выручка выросла г/г на 5%. OIBDA составила $913 млн, что на 16% лучше консенсуса, но на 44% ниже аналогичного периода прошлого года. EPS $0,6 против ожиданий в $0,47.

Выручка от стриминговых сервисов выросла на 82% г/г до $1,1 млрд (в рамках консенсуса). Выручка от подписки составила $742 млн (+95% г/г, на 6% выше консенсуса), рекламная выручка составила $347 млн (+59% г/г, ниже консенсуса на 15%). Число платных подписчиков Paramount+ и других платных стриминговых сервисов компании составило 62 млн (рост кв/кв в 6,3 млн). Консенсус ожидал рост на 5,3 млн. OIBDA стриминга составила —$456 млн (лучше консенсуса в —$498 млн). Менеджмент подтвердил предоставленный ранее прогноз в 100 млн подписчиков платных стриминговых сервисов к 2024 году и $9 млрд выручки от стриминга.

Paramount+ добавил 6,8 млн подписчиков и довел базу до 40 млн, в то время как консенсус ожидал рост только на 3,1 млн. В июне ожидается запуск сервиса в Великобритании и Южной Корее, а во второй половине года в ряде европейских стран в рамках партнёрства с Sky. Новостью стало объявление партнерства с индийской компанией Reliance, в рамках которого Paramount+ запустится в Индии.

MAU сервиса Pluto TV на конец квартала составило 67,5 млн. Pluto TV добавил 3,1 млн пользователей в квартале. Выручка сервиса выросла на 51% до уровня в $253 млн. ARPU выросла в США на 20% г/г, а в остальном мире на 7%. Снижение ARPU кв/кв связано с временным уменьшением рекламной загрузки (снижение времени показа рекламы), а также общей слабостью рекламного рынка.

По итогам отчетности мы сохраняем рекомендацию BUY, но снижаем целевую цену с $54 до $47,2 (потенциал роста 57%) на срок 1 год на фоне пересмотра безрисковой ставки (с 2,5% до 3%), а также корректировки прогноза по ARPU сервиса Pluto TV.