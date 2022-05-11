Пара доллар-рубль в конце прошлой недели фактически полностью компенсировала свое снижение, вернувшись к отметке 70 руб.

Пара доллар-рубль, после взятой паузы в снижении, впервые за последний месяц продемонстрировала отчетливый сигнал (в том числе, поддерживаемый техническими индикаторами) на разворот курса доллара. Мы считаем, что это произошло из-за предложения главы Банка России Э. Набиуллиной о снижении норм обязательной реализации валютной выручки компаниям-экспортерами (для сырьевых компаний до 50%), а также "длинных" выходных в России. Отметим, что экспортерам на данный момент разрешено продавать валюту в рамках 60-ти дней.

В среднесрочной перспективе, что также позволит курсу доллара продемонстрировать отскок — это публикация Минпромторга перечня товаров которые будут поставляться в Россию параллельным импортом, что может отразиться на сужении сальдо торгового баланса.

Мы полагаем, что целевой диапазон курса доллара находится в диапазоне 70-75 руб., который, в целом, является комфортным для бюджета страны. По нашим оценкам, в случае, если курс доллара все же продолжит свое снижение из-за навеса предложения американской валюты, то уже в рамках недели возможно будет принято снижение норм реализации валютной выручки.