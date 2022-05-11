На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, приблизившись к недельным минимумам, которые были установлены в пятницу. Доллар вновь превышал 70 руб., а евро — 74 руб. Однако вскоре российская валюта перешла к быстрому укреплению, доллар опустился к 67,5 руб., евро достиг 71,14 руб.

Мировые рынки сегодня продолжили расти, корректируя сильное снижение, которое стартовало в конце прошлой недели. Оно было обусловлено опасениями стагфляции, поскольку рост экономики замедляется, что усугубляется необходимостью ужесточения монетарной политики центробанков для борьбы с высокой инфляцией.

На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике рисковых активов могут сыграть данные по индексам потребительских цен в США (15:30 МСК). Если они превысят ожидания, это способно вызвать новую волну распродаж на глобальных биржах, а также вернуть доллар к активному подорожанию.

Для рублевых активов позитивом выступило отсутствие договоренности между странами ЕС по введению эмбарго на российскую нефть. Правда, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет санкций против России может быть принят на совещании глав европейских МИДов 16 мая.

Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию предыдущих трех сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро сдал позиции, вернувшись трехнедельному минимуму.

Нефть возвращает утраченные позиции

В начале недели нефтяные цены испытали серьезное снижение, обновив двухнедельные минимумы. Котировки Brent на сегодня на открытии приближались к $101,5, WTI — к $98,2. Однако вскоре нефть перешла к активному восстановлению. Сейчас Brent прибавляет 3,8% вблизи отметки $106,3.

Давление на котировки нефти оказала неспособность ЕС договориться о запрете на нефтяные поставки из России. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, Евросоюз отказывается от плана запретить транспортировку российской нефти танкерами компаний ЕС в третьи страны, сообщает. Дополнительным негативом выступает угроза замедления роста мировой экономики, что ударит по сырьевому спросу, который уже сейчас находится под угрозой карантина в Китае.

Однако намерение европейских властей в течение недели достигнуть компромисса по эмбарго на российскую нефть спровоцировало коррекционный рост нефтяных цен, который поддерживается общим улучшением ситуации на мировых рынках.

Ночной отчет API показал неожиданное увеличение запасов нефти. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 0,5 млн барр., и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2,9 млн барр.