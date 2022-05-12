В среду мировые рынки попытались продолжить коррекционный рост, однако ближе к вечеру активизировались продажи. Поводом выступила статистика по инфляции в США, которая оказалась хуже ожиданий. Так, в апреле в Штатах инфляция составила 8,3% в годовом выражении, против консенсус-прогноза в 8,1% и показателя марта в 8,5%. Замедление инфляции оказалось менее заметным, чем ожидали инвесторы, что способствовало пересмотру ими оценок возможных дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики. Рынки опасаются, что в связи с высокой инфляцией американскому регулятору придется сделать более решительные шаги по подъему ставки и сокращению баланса, что негативно для рисковых активов. Плюс к этому, более жесткая денежно-кредитная политика увеличивает риски скатывания американской экономики в рецессию. При этом текущие условия дают ФРС возможности для более активной борьбы с инфляцией. В частности, об этом говорит ситуация на рынке труда, силу которого подтвердили данные, опубликованные в прошлую пятницу.

На таком фоне по итогам дня развивающиеся рынки, большинство которых успело закрыться до выхода статистики в США, смогли продемонстрировать коррекционный рост — индекс MSCI EM поднялся на 0,4%. Развитые рынки закончили торги разнонаправленно. Так, в Европе ведущие индексы прибавили до 2,5%, а вот американские бумаги в полной мере ощутили на себе ухудшение настроений инвесторов — индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1% и 1,7% соответственно. Индекс MSCI World, демонстрирующий состояние развитых рынков, по итогам среды снизился на 0,9%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,7%, отыгрывая закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы отступают на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,8%, торгуясь в районе 105,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию предварительных данных по ВВП Великобритании за первый квартал, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и индексу цен производителей в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив торги в районе 2 387 пунктов. Сегодня ожидаем сохранения позиций рынком ниже отметки 2 400 пунктов. Вчерашняя попытка подняться выше данного значения оказалась безрезультатной, что подтверждает силу данного сопротивления. Учитывая же сохраняющиеся геополитические риски и ухудшение внешнего фона, можно ожидать преобладания продаж в российских акциях. В этом случае индекс Мосбиржи может отступить ниже 2 370 пунктов. Закрепление под этой отметкой будет сигнализировать о росте вероятности продолжения негативной динамики.

На валютной секции Московской биржи в среду рубль вновь перешел к укреплению. Так, по итогам дня доллар снизился на 3,2%, закончив день в районе 67,2 рубля, евро упал на 3,8%, до 70,5 рубля. Сегодня рубль попытается продолжить укрепление, чему способствует сохранение высокого объема предложения иностранной валюты на рынке. В результате пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к минимумам предыдущей недели, установленным чуть выше 65 рублей.