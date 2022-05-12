Российский рынок акций начал вчерашний день с роста — это откупали бумаги те инвесторы, кто сокращал позиции перед длинными выходными. Но уже после первого часа торгов продажи возобновились. Под вечер на росте нефти и фондовой Америки вновь были попытки откупить просадку, но по итогам дня Индекс Мосбиржи все-таки закрылся с потерями в четверть процента.

Сегодня внешний фон "красный": снижаются американские фьючерсы, нефть и большинство промышленных и драгоценных металлов, растет курс доллара к корзине мировых валют. Основная причина этого негатива — данные по инфляции в США.

Инфляция в Штатах хоть и снизилась до 8,3 в апреле с мартовских 8,5%, но основной причиной этого стало небольшое удешевление бензина. В последние же дни цены на бензин вновь обновили рекорды.

Таким образом, инфляция с большой вероятностью возобновит рост, а это значит, что ФРС США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

К этому стоит добавить продолжение санкционного давления на Россию: вчера Палата представителей конгресса США одобрила ряд законопроектов по дальнейшей изоляции России от мировой экономики.

Особые опасения вызывает "Газпром", выросший вчера на 0,8%. От компании ждут 20-процентных дивидендов и данных выручке за первый квартала, которая вполне может превзойти результаты всего прошлого года.

Но при этом Россия вчера утвердила санкции в отношении 31 западной компании, с которыми запрещается проводить любые сделки. В этом списке много газовых компаний. Пока непонятно, как это скажется на поставках газа в Европу, но не исключено, что они могут значительно сократиться.

В таких условиях оснований для начала восходящего тренда по российским акциям мы не видим. Рынок будет оставаться в боковике с тенденцией к снижению.

Но отдельные идеи продолжат работать. Пока искать их надо среди компаний, ориентированных на внутреннее потребление и не сильно зависящих от импорта.

Рубль укрепился к доллару вчера на 3,2%. Похоже, что на рынок вышла значительная часть валютной выручки, накопленной за первую декаду мая.

Рубль сохраняет фундаментальную силу и потенциал роста, но движение пары доллар-рубль вниз вряд ли будет таким сильным, как в предыдущие недели. Впрочем, на налоговом периоде в случае неухудшения внешнего фона и политической ситуации мы вполне можем увидеть доллар по 60 рублей.