МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. На открытии рубль умеренно подешевел, но вскоре стал активно укрепляться. Доллар установил новый двухлетний минимум на уровне 64,1, евро опустился ниже 67 руб. впервые с января 2020 г. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

При этом ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться из-за угрозы стагфляции, так как инфляция заставляет центробанки ужесточать монетарную политику, что оказывает давление на экономику, которая и без того испытывает проблемы. Нефтяные цены также демонстрируют нисходящую динамику.

Несмотря на негативный внешний фон, а также большую геополитическую неопределенность и высокие экономические риски, курс рубля продолжает расти. Это вызвано сохранением дисбаланса на российском валютном рынке из-за действующих ограничений ЦБ и властей. Вместе с падением импорта эти меры снизили спрос на инвалюту, при этом предложение остается высоким благодаря обязательной продаже 80% экспортной выручки.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку возобновления роста. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI просел, вновь переписав трехнедельный минимум, но затем быстро восстановился, выйдя в небольшой плюс.

Нефть находится под давлением

Нефтяные цены вчера вечером перешли к нисходящей коррекции мощной волны роста. Сегодня снижение получило развитие, но к текущему моменту произошел отскок. Сейчас Brent теряет 0,6% немного ниже уровня $107.

Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных факторов, что обуславливает разнонаправленность динамики котировок. С одной стороны, это высокие риски перебоев в нефтяных поставках из России, вызванные геополитикой. С другой, угроза снижения сырьевого спроса из-за ухудшения экономической ситуации.