В четверг мировые рынки продолжили негативную динамику на фоне сохранения опасений инвесторов относительно влияния денежно-кредитной политики ФРС США на американскую экономику. Так, по итогам дня индекс MSCI World снизился на 0,5%, а индекс MSCI EM упал на 2,3%.

Отметим, что темпы снижения развитых рынков сократились. Более того, ближе к окончанию дня в Штатах активизировались покупки, позволившие ведущим индексам отыграть большую часть потерь перовой половины торгов. Фактором, способствовавшим восстановлению, стали данные по промышленной инфляции в Штатах, показавшие ее замедление с 9,6% г/г в марте до 8,8% г/г в апреле, при консенсус-прогнозе в 8,9% г/г. Сложившаяся ситуация дает рынкам надежду на дальнейшее замедление потребинфляции. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам пересмотреть ожидания относительно действий американского регулятора в свете ДКП в сторону менее активного подъема ставки. В результате, к концу сессии индексы Dow Jones и S&P500 потеряли лишь 0,3% и 0,1% соответственно. Более того, в рамках пятницы, в отсутствии важной макроэкономической статистики, подобные настроения могут способствовать переходу развитых рынков к коррекционному росту, чему также поспособствует закрытие спекулятивных «коротких» позиций в преддверии выходных.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как позитивные. Так, ведущие азиатские площадки растут в пределах 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1,9%, торгуясь в районе 109,6 доллара за баррель.

В четверг индекс Мосбиржи упал на 3,7%, закончив торги чуть ниже 2 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток коррекционного роста, чему поспособствует улучшение внешнего фона. Также восстановление поддержит закрытие «коротких» позиций в российских акциях в преддверии выходных. В результате, в случае отсутствия роста геополитических рисков, индекс Мосбиржи по итогам пятницы может попытаться закрепиться в диапазоне 2 300 — 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар снизился на 5,8%, отступив до 63,3 рубля, евро упал на 7,4%, закончи торги в районе 65,3 рубля. Рублю продолжает оказывать поддержку дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты. Высокие объемы продаж со стороны экспортеров и снижение спроса на валюту со стороны импортеров и населения создают навес предложения, что оказывает существенное давление на доллар и евро. В сложившихся обстоятельствах сегодня национальная валюта может продолжить укрепление, в результате чего пара доллар/рубль сделает еще один шаг к отметке 60 рублей.