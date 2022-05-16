Из опубликованных сегодня данных следует, что промышленное производство в Китае снизилось в апреле на 2,9% г/г против +5,0% г/г в марте и против консенсус-прогноза на уровне +0,5% г/г. Кроме того, розничные продажи снизились в апреле на 11,1% г/г против —3,5% в марте и против консенсус-прогноза на уровне —6,6% г/г. Таким образом, локдауны оказали заметно более масштабное негативное влияние на экономическую активность в стране, нежели предполагалось.

На выходных Банк Китая снизил процентную ставку по новым ипотечным кредитам до 4,4% с 4,6%.

По состоянию на 8:15 мск:

· NIKKEI 225 — 26 565 п. (+0,53%),

· Hang Seng — 19 888 п. (-0,06%),

· Shanghai Composite — 3 071 п. (-0,41%),

· S&P 500 futures — 3 998 п. (-0,53%).