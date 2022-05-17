Начало недели на мировых рынках акций прошло без существенных изменений котировок. В отсутствии драйверов, способных сдвинуть рынки с текущих позиций, ведущие рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. В результате индекс MSCI EM, несмотря на слабые данные по промпроизводству в Китае, смог прибавить 0,3%. При этом индекс MSCI World по итогам дня не изменился, удержав позиции у уровней закрытия прошлой недели. В США по итогам понедельника индекс Dow Jones подтянулся на 0,1%, а индекс S&P500, напротив, снизился на 0,4%. За океаном аутсайдерами выступили сектора производства товаров вторичной необходимости и информационных технологий, а соответствующие индексы потеряли 2,1% и 0,9% соответственно. На фоне закрепления нефти марки Brent выше 110 долларов за баррель, лучше других смотрелся нефтегазовый сектор, индекс которого вырос на 2,6%.

Отметим, что консолидация, наметившаяся после коррекционного отскока, продемонстрированного в пятницу, может стать предвестником возобновления негативной динамики на мировых рынках. Сохраняются риски со стороны ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками, что будет оказывать негативное влияние на широкий спектр активов. Плюс к этому, вчерашние данные по промпроизводству в Китае могут заставить инвесторов пересмотреть ожидания относительно траектории китайской экономики в сторону более низких показателей, что связано с влиянием распространения коронавируса в стране. Данный фактор также может оказать давление на рынки акций.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Так, ведущие азиатские площадки прибавляют до 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь чуть ниже 114 долларов за баррель. Из макроэкономических событий во вторник выделим публикацию данных по розничным продажам в США, а также выступление глав ФРС и ЕЦБ.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, поднявшись в район 2 365 пунктов. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и нейтральный внешний фон, сегодня в начале торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг в сторону отметки 2 400 пунктов. Однако, в ходе торгов в случае ухудшения внешнего фона, часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению.

На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль вновь перешел к укреплению относительно основных мировых валют. Так, к окончанию сессии доллар снизился на 1,8%, закончив день в районе 63,4 рубля, евро упал на 2%, отступив до 65,8 рубля. Учитывая сохраняющийся навес предложения иностранной валюты на рынке, сегодня ожидаем попыток продолжения роста рубля. В результате, пара доллар/рубль предпримет попытку отступления под минимумы прошлой недели, установленные в районе 62,6 рубля. При этом на горизонте текущей недели американская валюта может достигнуть отметки 60 рублей.