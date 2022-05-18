Во вторник мировые рынки продолжили волну восстановления, начатую в конце прошлой недели. Поддержку рисковым активам оказала макроэкономическая статистика. В частности, покупкам способствовали предварительные данные по ВВП Еврозоны и цифры розничным продажам в США, которые оказались лучше ожиданий. Плюс к этому, выступление представителей ЕЦБ и ФРС не преподнесли рынкам неприятных сюрпризов. В частности, глава американского регулятора Дж. Пауэлл ожидает, что на двух ближайших заседаниях ставка будет поднята на 50 б.п., при том, что рынки опасаются перехода ФРС к более активным действиям и подъему ключевой ставки сразу на 75 б.п. Также отметим ориентир, который дают представители американского регулятора — к концу года ставка будет поднята лишь до нейтрального уровня (2-2,25%), не ожидая более высоких ее значений на данном горизонте.

На таком фоне по итогам предыдущего дня индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие состояние развитых и развивающихся рынков, выросли на 2% и 2,3% соответственно. В США к концу сессии индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 1,3% и 2% соответственно. При этом в лидеры выбились финансовый и высокотехнологичные сектора. Отметим, что, на наш взгляд, текущий подъем укладывается в рамки коррекционного движения к предыдущей негативной динамике, в рамках которой были установлены минимальные значения за год. В дальнейшем, на фоне сохранения рисков более активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками, инвесторы могут продолжить замещать в портфелях рисковые активы защитными инструментами. При этом основное внимание рынков в ближайшие месяцы будет уделено динамике инфляции в различных странах и регионах, что определит ожидания инвесторов относительно дальнейших действий финансовых регуляторов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно-позитивные. Так в Азии ведущие индексы прибавляют в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий порядка 0,1%, на фоне сохранения опасений относительно влияния коронавируса на экономику страны. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения днем ранее, сегодня подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 112,9 доллара за баррель, чему способствуют вчерашние данные API, показавшие снижение запасов нефти в США. Из макроэкономических событий сегодня отметим публикацию данных по инфляции в Еврозоне, а также выданным разрешениям на строительство и запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Во вторник индекс Мосбиржи, поддержанный внешним фоном, вырос на 2,5%, поднявшись в район 2 424 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться. Сдерживать рост наших акций будет коррекция в ценах на нефть, прошедшая вчера после закрытия российского рынка. При этом, закрепление индекса Мосбиржи выше отметки 2 400 пунктов является первым сигналом к продолжению восстановления нашего рынка, целью которого выступает район 2 600 пунктов. Для подтверждения данного сценария индексу Мосбиржи необходимо выйти выше отметки 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам вторника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,3%, закончив день в районе 63,6 рубля, евро вырос на 1,9%, преодолев отметку 67 рублей. Сегодня в начале торгов ожидаем стабилизации основных мировых валют у достигнутых уровней. При этом в ходе сессии рубль может попытаться перейти к укреплению. Этому способствует сохраняющийся навес предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Отметим, что в ближайшие сессии предложение с их стороны может вырасти в связи с приближением пика налоговых выплат, который приходится на 25 мая. Это будет способствовать дальнейшему отступлению пары доллар/рубль. Так, уже в рамках сегодняшних торгов она может уйти ниже минимумов прошлой недели, установленных в районе 62,6 рубля, что откроет американской валюте дорогу к отметке 60 рублей.