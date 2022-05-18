Во вторник подъем российского рынка акций продолжился. В сумме за две сессии этой недели индекс МосБиржи прибавил уже 5%.

Вчерашний рост сопровождался увеличением торговой активности. Объемы выросли с 25 до 35 млрд руб. Общий рыночный сентимент очевидно улучшается. Одним из важных факторов поддержки стало отсутствие компромисса стран ЕС по шестому пакету санкций и нефтяному эмбарго. Кроме того, приближается дивидендный сезон. В условиях отсутствия нерезидентов, высокой доли частных инвесторов и невысокой ликвидности дивидендный фактор оказывает все большее влияние на ценовую динамику рынка.

Лучше индекса вчера выглядели нефтегазовые бумаги, банки, а также IT-сектор.

Газпром в центре внимания. Почти половина всего торгового оборота и активности трейдеров накануне была сосредоточена в акциях газовой компании. Они выросли на 6%, приблизившись к 260 руб. Интерес к бумагам резко вырос после появления сообщения о назначении даты заседания совета директоров, на котором будет решаться вопрос дивидендов. Оно состоится 26 мая.

В базовом сценарии рыночный консенсус сводится к тому, что Газпром выплатит 50% чистой прибыли в рамках установленной дивполитики. Это предполагает сумму около 52 руб. или примерно 20% доходности по текущим котировкам.

Пожалуй, это сейчас главная тема на нашем рынке. Учитывая падение объема экспорта в ЕС и текущую обстановку, у инвесторов сейчас все-таки нет полной уверенности в том, что будут столь высокие выплаты, что не будет их переноса, как в случае Лукойлом, или не произойдет сокращения планки с 50% до 25% чистой прибыли. Это не основные сценарии, но сомнения на рынке все же присутствуют.

Поэтому итоговое решение станет очень важным с точки зрения влияния на цену акций Газпрома. Реакция бумаг будет мощной. А с учетом его самого высокого веса в индексе МосБиржи, то и на весь рынок в целом.

Скорее всего, даже уже после произошедшего отскока акций до 26 мая бумаги будут выглядеть достаточно сильно. Все-таки ожидания 20%-ой дивдоходности должны обеспечить солидную поддержку. Если не будет появляться каких-то комментариев от менеджмента, то до объявления выплат сильного падения Газпрома быть не должно. Все желающие уже купили и ждут решения, навес мог бы появиться лишь в случае негативного сюрприза. С технической точки зрения, в случае преодоления района 260 руб., далее котировки могут прицелиться на следующий промежуточный уровень торможения около 280-290 руб.

По индексу МосБиржи пока все еще актуален локальный боковой коридор, но ситуация развивается по сценарию возврата котировок к его верхней границе. Накануне мы в качестве промежуточного ориентира и области сопротивления выделяли зону 2460-2500 п. Она по-прежнему остается целевой. В случае ее преодоления общая картина существенно улучшится — сформируется полноценная волна роста, которая будет уже среднесрочной.

На валютном рынке ситуация в последние сессии стабилизировалась. Устойчивая волна укрепления рубля приостановилась. С прошлой недели курс USD/RUB консолидируется около 62,5-65. Чем дольше пара находится около этих уровней, тем выше будет вероятность выйти из этого коридора наверх.

Накануне в Минэкономразвитии сообщили, что ожидают пик укрепления рубля как раз во II квартале, а в дальнейшем — ослабление до 76 рублей за доллар к концу 2022 г., пишет Интерфакс.

Подобные прогнозы министерства полностью совпадают с нашими базовыми ожиданиями по динамике USD/RUB. По мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс может спокойно вернуться в сторону 75-80. К тому же стоит учитывать риск снижения цен на сырьевые товары и сокращение поставок в абсолютном выражении из-за санкций. При этом и ЦБ может смягчить меры валютного регулирования, что окажет дополнительное давление на рубль.

Продолжается отскок и на рынке акций США. Индекс S&P 500 во вторник вырос на 2%. С минимумов прошлой недели рынок поднялся уже почти на 6%. Это движение воспринимается в качестве отскока. Общая тенденция при этом остается негативной.

Допускаем, что фаза подъема с последующей консолидацией может продолжиться вплоть до начала-середины июня на фоне активизации байбэков и пока еще благоприятными условиями с рыночной ликвидностью. Однако затем начнется постепенное сворачивание баланса ФРС, что будет мешать восстановлению рынка. Необходимо будет вновь рассматривать сокращение длинных позиций по акциям, в особенности по высокотехнологичному сектору. В рамках отскока зона торможения наверху по S&P 500 расположена в широком коридоре 4160-4310 п. То есть это на 1,7-5,4% выше текущих уровней.

Бумаги в фокусе

∙ МТС (+3,6%). Совет директоров рекомендовал дивиденды на уровне 33,85 руб. по итогам 2021 г. Новость вышла уже после закрытия основной сессии. Акции не успели на нее отреагировать, поэтому сегодня они с самого открытия будут уверенно расти. Размер дивидендов предполагает доходность около 15% по текущим котировкам.

Дивиденды — ключевой драйвер в инвестиционном кейсе МТС. Если в такой трудный период компания несмотря на повышенную долговую нагрузку продолжает платить, то это лишь увеличивает уверенность в будущих выплатах и подтверждает статус стабильной дивидендной фишки. Как уже много раз отмечали, акции МТС во многом напоминают облигации. Дивиденды — аналог купона, который ко всему прочему еще и растет. При этом увеличение или падение рублевых процентных ставок оказывает на бумаги компании такое же влияние, как на бонды. Так, наблюдаемая в последние недели тенденция по снижению инфляции и ключевой ставки — позитив для акций МТС.

∙ ТГК-1 (+2,7%). Компания представила неплохой финансовый отчет. В I квартале ТГК-1 увеличила чистую прибыль по МСФО на 42,5% г/г до 6,2 млрд руб. Выручка возросла на 11,9%. На увеличение показателей повлияли такие факторы как рост индекса цен и увеличение спроса на электро- и теплоэнергию в Северо-Западном регионе вследствие более холодных температур.

∙ Абрау-Дюрсо (+2%). Совет директоров рекомендовал дивиденды 3,44 руб. на акцию. Это рекордный размер в абсолютном выражении, но дивдоходность скромная — всего 1,9%. Сюрприза в этом нет, так что негативной реакции быть не должно. Компания продолжает показывать устойчивый рост финансовых показателей год за годом. Консервативные ожиданий по динамике акций в среднесрочной перспективе.

∙ Лукойл (-0,5%). Акции вчера были лидерах снижения среди голубых фишек. Сказывается решение о переносе рассмотрения дивидендного вопроса. В это же время другие представители сектора ожидаемо выглядели сильнее рынка: Роснефть (+4,2%) и Татнефть-ао (+5%). Скорее всего, отставание бумаг Лукойла будет кратковременным. Дивиденды не отменяются, а наверняка будут выплачены позже. Проблема сейчас в том, что многие крупные акционеры контролируют свои пакеты через иностранные юрлица и у них могут возникнуть сложности с получением дивидендных выплат из-за действующих ограничений.

∙ ОГК-2 (-0,5%). Компания опубликовала отчет по МСФО за I квартал. Выручка выросла на 7,6% г/г. Увеличение обусловлено ростом цен реализации электроэнергии на оптовом рынке. Чистая прибыль практически не изменилась из-за параллельного роста операционных расходов, увеличившись всего на 1,1%. Краткосрочный взгляд на акции преимущественно нейтральный.

∙ Россети Северо-Запад (-9%). Акции негативно отреагировали на решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 г. Компания по итогам прошлого года получила убыток по МСФО.

Отчеты и важные события

∙ TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г. Это будет первая крупная публичный банк, который покажет масштаб влияния событий февраля-марта.

∙ МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г.

∙ Сегодня состоится заседание совета директоров Сургутнефтегаза, на котором будет дана рекомендация по дивидендам за 2021 г. В базовом сценарии ожидаем 4,5-4,6 руб. дивидендов по привилегированным акциям, что предполагает доходность около 14%. По обыкновенным акциям сохраняется неопределенность. В прошлые годы выплаты были в районе 0,6-0,7 руб. без какой-либо логики и привязки к финансовым результатам компании.

∙ В среду запланировано заседание совета директоров ЧКПЗ. В повестке есть вопрос дивидендов.

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Пермэнергосбыта за 2021 г.