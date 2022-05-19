В среду на мировых рынках вновь активизировались продажи. Сильное восстановление от минимумов прошлой недели, продемонстрированное в последние сессии, привело к тому, что часть инвесторов оценила более высокие уровни в ценах на акции, как хорошую возможность для дальнейшего сокращения объема рисковых активов в портфелях. В результате по итогам дня индекс MSCI World снизился на 3%. При этом большинство развивающихся рынков закрылись до старта распродаж, а соответствующий индекс MSCI EM вчера смог прибавил 0,2%. В США по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 3,6% и 4% соответственно. В аутсайдерах оказались сектора потребительских товаров первичной и вторичной необходимости — потери соответствующих индексов превысили 6%.

Сегодня утром настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. С одной стороны, ведущие азиатские площадки теряют в пределах 1,9%, отыгрывая негативное закрытие в Штатах. С другой, фьючерсы на основные американские индексы предпринимают попытку коррекционного роста, прибавляя в пределах 0,2%, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1%, торгуясь в районе 110,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ, а также блока данных по экономике США — статистику по заявкам на пособие по безработице, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и продажам жилья на вторичном рынке.

В среду индекс Мосбиржи к окончанию сессии, на ухудшении внешнего фона, растерял большую часть роста, в результате чего по итогам дня прибавил лишь 0,9%, закончив торги в районе 2 445 пунктов. Сегодня на старте торгов продажи в российских акциях могут возобладать. Наши инвесторы подпадут под влияние существенного ухудшения настроений на внешних площадках, что приведет к отступлению российского рынка. Так, в случае сохранения негативных тенденций в течение дня, к концу сессии индекс Мосбиржи может отступить ниже 2 400 пунктов. При этом пока можно говорить о сохранении актуальности сценария роста с целью в районе 2 600 пунктов. Сигналом к его отмене может выступить отступлении рынка ниже 2 250 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам. Так, доллар снизился на 0,2%, закончив день ниже 63,5 рубля, евро потерял 0,5%, отступив в район 66,7 рубля. Сегодня рубль предпримет попытку продолжения восходящей динамики, на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В результате, пара доллар/рубль может отступить в район отметки 62,6 рубля, выступающей минимумами прошлой недели. В случае ухода американской валюты ниже данного уровня, ей будет открыта дорога в район 60 рублей.