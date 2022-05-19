Силы фондовых "быков" заканчиваются
Российский рынок акций вчера открылся очень бодро, прирост Индекса Мосбиржи в первые два часа торгов составил около 2%. Но после полудня началась осторожная фиксация прибыли, в результате чего по итогам дня индикатор вырос лишь на 0,9%.
Основная причина приостановки покупок — значительное ухудшение внешнего фона. Вчера прошли масштабные распродажи в Америке, поводом для которых стала очередная волна опасений быстрого ужесточения денежно-кредитной политики США. По итогам дня Индекс S&P500 обвалился на 4%.
Этот фактор потянул вниз и нефть, которая так и не смогла перешагнуть сопротивление 115 долларов за баррель. Таким образом, довольно широкий коридор для нефти 100-115 долларов остается актуальным.
В результате, Индекс Мосбиржи не смог преодолеть сопротивление 2450 пунктов, закрепление выше которого дало бы шансы на формирование восходящего тренда. Сегодня с утра поводов для штурма этой отметки не наблюдается. На исключено, что начавшиеся вчера не очень активные распродажи сегодня в первые торговые часы продолжатся.
Лучше рынка вновь обещает быть "Газпром". Вчера совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за прошлый год. Это повышает вероятность, что и "Газпром" распределит прошлогоднюю прибыль.
Акции же самой "Газпромнефти" взлетели вчера на 8%.
Сегодня ждем сообщения о дивидендах "Сургутнефтегаза".
Что касается "Роснефти", с большой вероятностью компания также выплатит дивиденды, которые, как говорил в феврале ее глава Игорь Сечин, обещают быть рекордными. Новость о дивидендах, в совокупности с сильной недооцененностью "Роснефти", может привести к сильному росту котировок ее акций.
В числе аутсайдеров вчерашнего дня был Сбербанк, упавший на 2%.
Рубль в паре с долларом продолжает консолидацию в диапазоне 63-64. С учетом необычайно сильного платежного баланса России ждем выхода из этого боковика вниз.
https://1prime.ru/experts/20220519/836930293.html