Российский рынок акций вчера открылся очень бодро, прирост Индекса Мосбиржи в первые два часа торгов составил около 2%. Но после полудня началась осторожная фиксация прибыли, в результате чего по итогам дня индикатор вырос лишь на 0,9%.

Основная причина приостановки покупок — значительное ухудшение внешнего фона. Вчера прошли масштабные распродажи в Америке, поводом для которых стала очередная волна опасений быстрого ужесточения денежно-кредитной политики США. По итогам дня Индекс S&P500 обвалился на 4%.

Этот фактор потянул вниз и нефть, которая так и не смогла перешагнуть сопротивление 115 долларов за баррель. Таким образом, довольно широкий коридор для нефти 100-115 долларов остается актуальным.

В результате, Индекс Мосбиржи не смог преодолеть сопротивление 2450 пунктов, закрепление выше которого дало бы шансы на формирование восходящего тренда. Сегодня с утра поводов для штурма этой отметки не наблюдается. На исключено, что начавшиеся вчера не очень активные распродажи сегодня в первые торговые часы продолжатся.

Лучше рынка вновь обещает быть "Газпром". Вчера совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за прошлый год. Это повышает вероятность, что и "Газпром" распределит прошлогоднюю прибыль.

Акции же самой "Газпромнефти" взлетели вчера на 8%.

Сегодня ждем сообщения о дивидендах "Сургутнефтегаза".

Что касается "Роснефти", с большой вероятностью компания также выплатит дивиденды, которые, как говорил в феврале ее глава Игорь Сечин, обещают быть рекордными. Новость о дивидендах, в совокупности с сильной недооцененностью "Роснефти", может привести к сильному росту котировок ее акций.

В числе аутсайдеров вчерашнего дня был Сбербанк, упавший на 2%.

Рубль в паре с долларом продолжает консолидацию в диапазоне 63-64. С учетом необычайно сильного платежного баланса России ждем выхода из этого боковика вниз.