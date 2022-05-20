В четверг мировые площадки продолжили негативную динамику. Основным фактором для рынков акций выступают опасения относительно влияния ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами на экономическую ситуацию. В частности, инвесторы оценивают риски перехода экономики США в рецессию под влиянием подъема ставки и сокращения баланса ФРС. При этом американскому регулятору, учитывая ситуацию с инфляцией, возможно, придется пойти на более активные действия по ужесточению ДКП в сравнении с текущими оценками. Так, на текущий момент представители ФРС ориентируют инвесторов, что к концу года ставка поднимется до «нейтрального» уровня (2-2,25%), не ожидая более высоких ее значений на данном горизонте. Однако, в случае отсутствия существенного замедления инфляции, ФРС будет вынуждена поднять ставки до более высоких значений.

Удорожание долларового фондирования, вызванное подъемом ставки, а также отток ликвидности, который спровоцирует сокращение баланса, накопленного в рамках программ количественного смягчения, в среднесрочной перспективе негативны для рынков акций. В сложившейся ситуации инвесторы предпочитают замещать рисковые активы защитными инструментами в своих портфелях, что оказывает давление на рынки. При этом слабая макроэкономическая статистика из США, вышедшая вчера, стала дополнительным негативным фактором для мировых площадок.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные, что может быть связано с желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям в преддверии выходных. Так, в Азии основные индексы растут в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,8%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 111,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию апрельских данных по розничным продажам в Великобритании.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, закончив день районе 2 437 пунктов. Сегодня на старте торгов российские акции могут предпринять попытку отыгрыша вчерашних потерь, а покупкам будет способствовать улучшение внешнего фона. В случае же сохранения позитивного настроя в ходе сессии индекс Мосбиржи может предпринять попытку выхода выше 2 450 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в четверг рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 2,4%, отступив ниже 62 рублей, евро упал на 3,5%, закончив день в районе 64,4 рубля. Сегодня тенденция к укреплению рубля может сохраниться. Поводом выступает повышенное предложение валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на середину следующей недели. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к ближайшей цели снижения, расположенной на отметке 60 рублей. При этом фактором, способным сдержать дальнейшее отступление доллара, выступит желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным «коротким» позициям в американской валюте в преддверии выходных.