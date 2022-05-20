Российский рынок акций вчера так и не нашел в себе силы для повторного штурма зоны сопротивления 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, снизившись по итогам дня на 0,4%. Одной из причин этого стало возобновление роста курса рубля после 4-дневной консолидации.

Основной драйвер роста рубля — значительное превышение предложения валюты над спросом — по-прежнему остается в силе. Вряд ли даже отмена обязательной продажи валютной выручки сильно изменит ситуацию. Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет внутренний спрос на валюту со стороны импортеров. Так что отметка 60 руб за доллар — далеко не предел укрепления российской валюты.

Но сегодня пятница, и на всякий случай экспортеры не будут продавать большие объемы валют, опасаясь ухудшения политической ситуации в выходные. Возрастет спрос на доллары и евро со стороны инвесторов, которые под вечер будут хеджировать позиции по рублевым активам.

Не ждем сильных движений и на рынке акций. Вчерашний день наглядно показал, что особого желания продавать нет, но и для активных покупок нет ни поводов, ни "лишних" денег.

Возможно, небольшое ралли на рынке начнется на следующей неделе, если совет директоров "Газпрома" примет решение распределить прошлогоднюю прибыль. С учетом того, что "Газпром" в этом году получит рекордную выручку, а в условиях физического сокращения объема поставок газа особого смысла наращивать инвестпрограмму нет, прибыль прошлого года не особо нужна, и ее можно безболезненно распределить.

Учитывая большой вес акций "Газпрома" в Индексе Мосбиржи, взлет котировок газовой монополии при позитивном для инвесторов исходе заседания совета директоров спровоцирует выход рынка из боковика, после чего покупки должны активизироваться.

Первой технической целью роста бумаги является район 285 руб, а более отдаленной — 320 руб.

Ждем, что и "Роснефть" поделится с акционерами прибылью, что также спровоцирует рост бумаги.

Не меняем свой взгляд на финансовый сектор: эти активы, за исключением, быть может, TCS Group, — не лучшее вложение средств на среднесрочный период.