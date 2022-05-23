Предыдущая неделя на российском рынке акций завершалась волной снижения. Индекс МосБиржи опустился к 2370 п., но продолжил находиться в устоявшемся боковом коридоре. Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный, есть шансы на умеренный отскок.

Краткосрочный взгляд по индексу МосБиржи в основном нейтральный. Для появления позитивного технического сигнала необходим возврат котировок выше области 2460-2500 п., однако конкретно сегодня на такой сильный импульс рассчитывать сложно, хотя рынок и может закрыться в плюсе.

Крепкий рубль. Пара USD/RUB завершала прошлую неделю чуть выше круглой отметки 60, однако в моменте в пятницу курс проваливался к новым минимумам последних лет на 57. Столь мощная просадка привлекла массу покупателей. Впервые за последние недели так резко увеличился спрос на валюту.

Обращаем внимание на пятничные обороты: в режимах TOD и TOM по евро и доллару наторговали на 453 млрд руб. Это чуть ли не в два раза больше среднедневных оборотов в апреле-мае.

Курс доллара развернулся? С одной стороны, можно говорить о том, что в конце прошлой недели мог быть найден некий оптимальный рубеж, где появляется высокий спрос на валюту. С другой — этот спрос был явно ажиотажный на фоне однодневной 8%-ой просадки курса USD/RUB, что бывает крайне редко. Это не стратегические системные покупки, которые могут иметь место на каждой сессии. А вот предложение валюты от экспортеров в ближайшие недели будет по-прежнему устойчиво высоким.

Плюс в ближайшие дни добавляется фактор налогового периода, когда продаются повышенные объемы валютной выручки с целью исполнения обязательств перед государством. Вместе с тем цены на нефть остаются относительно высокими, оказывая дополнительную поддержку рублю. Поэтому полностью исключать повторного движения доллара ниже 60 нельзя.

Сильный рубль — негатив для динамики российских акций. Страдают экспортеры и бюджет. На более длинном горизонте ожидаем восстановления курса USD/RUB на фоне будущего восстановления импорта, потенциального снижения экспортной выручки из-за падения цен и объемов поставок, а также общего снижения уровня процентных ставок в рубле.

Шорты и плечи. С 1 июня ЦБ РФ вновь разрешит открывать короткие позиции по российским акциям и маржинальные позиции на валютном рынке. Обе меры будут способствовать увеличению торговых оборотов.

Влияние на акции. Может показаться, что данная мера приведет к избыточному давлению на наиболее ликвидные бумаги индекса МосБиржи. Локально это не исключено, однако на чуть более длинной дистанции шорты в акциях часто являются топливом для ускоренного роста. Если рынок продолжительное время сползает вниз или же находится в узком боковом коридоре, то копится масса шортов. При любом сильном отскоке, например на фоне каких-то новостей, происходит резкий скачок. В результате короткие позиции начинаются массово закрываться. А в условиях текущей пониженной ликвидности и ограниченного реального free-float эффект от такого шортсквиза может быть очень сильным.

С возвратом шортов вновь станут возможны некоторые арбитражные стратегии, например, когда трейдеры ставят на изменение спредов между ценой акций и фьючерсами на эти бумаги. Из-за отсутствия такой возможности в марте мы видели аномальные отклонения рядя фьючерсных контрактов от базовых активов.

Влияние на валюту. По валюте теперь можно будет открывать маржинальные позиции с плечом, то есть покупать больше условных долларов, чем есть на счете рублей. Вопреки ожиданиям многих, такие меры, на мой взгляд, могут сгладить текущую экстремальную волатильность. Да, в моменты резких движение амплитуда колебаний может быть высокой, однако большую часть времени, когда рынок относительно спокоен, при прочих равных торговые диапазоны валютных курсов будут более узкими.

К тому же здесь также могут исчезнуть локальные проявления неэффективностей по кросс-курсам. Например, мы несколько раз видели, как на международном рынке forex пара EUR/USD торгуется по одному курсу (условно 1,10), но если пересчитать его через EURRUB/USDRUB, то получится более низкое значение (1,08). Теперь таких фундаментально неоправданных моментов будет гораздо меньше.

Намечается рост в облигациях. На фоне укрепления рубля и потенциальной дефляции ближайших недель увеличиваются шансы на возобновление подъема на долговом рынке. Последние две сессии мы уже видим робкие попытки роста по гособлигациям. Индекс ОФЗ (RGBI) пытается сформировать новую волну наверх.

На мой взгляд, в эту историю интересней сыграть через корпоративные облигации, которые традиционно реагируют с временным лагом и догоняют ОФЗ чуть позже. К тому же в пятницу в отличие от RGBI индекс корпоративных облигаций даже немного снизился. А значение G-спреда все еще находится на привлекательных уровнях (в два раза выше средних значений) для покупки среднесрочных корпоративных бондов.

Режим торгов для нерезидентов. Московская биржа в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские бумаги, сообщили Интерфаксу источники на рынке и подтвердила биржа. Торги будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере первое время.

На первый взгляд может показаться, что это будет оказывать негативное влияние на основные цены на российском рынке из-за более низких котировок, как минимум из-за психологического фактора. Да, возможно, но есть ряд моментов, указывающих и на другой сценарий.

Во-первых, ранее мы уже видели, что цены на западных биржах по российским бумагам падали чуть ли не до нуля, но российский рынок выглядит при этом устойчиво. Во-вторых, нерезиденты, продав акции за рубли, вероятно, по-прежнему не смогут вывести средства в валюту. А значит нет смысла выходить в кэш из активов, которые в той или иной степени защищают средства от инфляции. Активность участников в таком режиме будет низкой. Лишь на первом этапе возможны какие-то точечные ребалансировки портфелей.