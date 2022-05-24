Российский рынок акций вчера свалился на 3% по Индексу Мосбиржи. Основная причина столь негативной динамики — укрепление рубля, что приводит к снижению балансовых показателей экспортеров. Именно они понесли самые большие потери: котировки ММК, «Северстали», «Распадской», «Лукойла» и «Русала» упали более чем на 5%. Ненамного отстали от них «Норникель» и «Роснефть».

В целом же картина по Индексу Мосбиржи не меняется. Индикатор продолжает оставаться в боковике с несколько размытыми границами 2200-2470 пунктов. Не видим причин для выхода из него и сегодня.

Намного лучше рынка был «Газпром». Бумагу подбирают в ожидании, что в четверг совет директоров компании примет решение рекомендовать направить на дивиденды за прошлый год 50% чистой прибыли. Это наиболее вероятный сценарий, но существуют и риски принятия другого решения, которое обвалит котировки акций компании.

Вчера российские монетарные власти приняли решение снизить долю продажи валютной выручки бизнеса с 80 до 50%. На какое-то время это вполне может снизить темпы укрепления рубля. Однако доллары и евро сейчас становятся рискованным активом, они в любое время могут быть заблокированы на счетах в западных банках. Причем это касается не только госкомпаний, но и частного бизнеса. Вряд ли экспортеры будут хранить значительную часть своей выручки в валюте.

Поэтому не ждем, что данная мера принципиально изменит ситуацию с рублем. Какое-то время экспортеры могут попридерживать валюту, смотря на развитие событий на валютном рынке, но в любом случае, в ближайшее время предложение долларов и евро на Московской бирже будет превышать спрос.

От крепкого рубля должны выигрывать банки и бизнес, ориентированный на внутренний рынок. К финансовому сектору по-прежнему рекомендуем относиться с большой осторожностью, уж слишком большие потери он понес от санкций.

На ожидании роста импорта и снижения розничных цен можно присмотреться к бумагам ритейлеров. Возможно, в ближайшее время они будут торговаться лучше рынка.

Внешний фон сегодня можно назвать негативным. Американские фьючерсы уже отыграли почти весь вчерашний рост, в минусе большинство промышленных и драгоценных металлов, свыше процента теряет нефть.

Поэтому, вполне возможно, нас ждет еще один «красный» день.