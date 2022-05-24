Валюта не нужна. Ранее мы отмечали, что пятничный ажиотажный спрос на доллары и евро — это локальное явление из-за сильной просадки и слома важных рубежей (60 по USD). Но экспортеры, продающие валютную выручку, присутствуют каждый день, а спрос на валюту все-таки пока еще ограничен. Курс в такой ситуации накануне продолжил двигаться в сторону наименьшего сопротивления — вниз. Пара USD/RUB вновь опускалась к 57, несмотря на все факторы.

Теперь 50% вместо 80%. В попытке остановить это движение Минфин принял решение снизить уровень обязательной продажи экспортной валютной выручки с 80% до 50%. Как отмечается, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке.

Данное решение витало в воздухе и не стало неожиданным. Вопрос скорее к тому, почему его так долго принимали, ведь курс USD/RUB показал самое мощное падение за всю современную историю.

Можно ли теперь уверенно говорить о том, что укрепление рубля завершилось? Этот вопрос сейчас интересует всех. Скорость снижения курса доллара — однозначно замедлится, но риски обновления локальных минимумов все-таки еще существуют.

Во-первых, обращаю внимание, что при текущих высоких ценах уже почти половина экспорта — это газ. А он с мая теперь продается в ЕС по принципу 100%-ой конвертации в рубли. То есть решение Минфина вообще не касается поставок газа в Европу.

Во-вторых, стоит учитывать полную смену стратегии управления валютными остатками многими крупными компаниями. Недружественные действия западных стран увеличили риски блокировок, заморозок и санкций. Поэтому экспортеры склонны избегать накопления значительных валютных позиций. К тому же их внешние инвестиции, для которых ранее нужны были доллары и евро, в современных условиях сильно сократились. Очевидно, что вложения в проекты в недружественных странах сейчас несут в себе системные риски.

Поэтому какого-то мощного падения рубля из-за принятых Минфином мер я бы не ждал. В краткосрочной перспективе мы можем увидеть рост спроса на импорт с целью успеть поймать низкий курс многими крупными покупателями. В это же время экспортеры, имеющие возможность придержать выручку в течение 60 дней, вероятно, в ближайшие сессии будут это делать и наблюдать за ситуацией. Однако этот фактор временный. В июне при сохранении высоких цен на энергоносители рубль может выглядеть устойчиво. При этом, если он продолжит и дальше укрепляться, то норматив в 50% могут и вовсе отменить.

Что касается более длинной перспективы, то если есть потребность в валюте, например, для покупок за рубежом или путешествий, то приобретение долларов около текущих значений выглядит комфортным. К концу года по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс USD/RUB может спокойно вернуться к 75. К тому же существует высокий риск снижения цен на commodities.

Газовые обороты в евро. Торговая активность на валютном рынке остается повышенной. Вновь продолжаем наблюдать, что объемы торгов по евро стали необычно высокими по сравнению с долларом. Это можно как раз объяснить переходом на новую схему продажи валютной выручки Газпрома, получаемой из ЕС.