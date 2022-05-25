Во вторник мировые фондовые рынки перешли к снижению. Поводом к ухудшению настроений стали предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Несмотря на то, что они продолжают находиться выше 50 пунктов, показывая рост деловой активности, статистика в большинстве своем оказалась хуже консенсус-прогнозов, что привело к активизации продаж. При этом дополнительным фактором продолжают выступать опасения относительно влияния на экономику действий ведущих Центробанков в свете денежно-кредитной политики. Однако в отсутствии статистики или заявлений от представителей регуляторов, способных привести к пересмотру инвесторами ожиданий относительно траектории движения ставок в отдельных странах и регионах, данный фактор отошел на второй план. Такими данными в ближайшее время могут стать статистика по рынку труда США за май, которая будет опубликована в конце следующей недели, так как сильный рынок труда дает больше возможностей ФРС в свете ужесточения ДКП, а также цифры по инфляции в Штатах.

На таком фоне по итогам вторника индексы MSCI World и MSCI EM, показывающих динамику развитых и развивающихся рынков соответственно, снизились на 0,8% и 1,7%. В США по итогам дня основные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индексу Dow Jones к концу торгов удалось выйти на положительную территорию и по итогам торгов прибавить 0,2%. При этом индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,8%, а в аутсайдерах торгов оказались компании высокотехнологичных секторов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии основные индексы поднимаются в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня утром прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,9%, торгуясь в районе 111,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов в ходе сегодняшних торгов, выделим выход данных по заказам на товары длительного пользования и запасам нефти и нефтепродуктов в США. Также инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС США.

Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2 294 пунктов. Сегодня ожидаем сохранения негативных настроений в российских акциях, что приведет ко второй попытке ухода рынка под минимумы первой половины мая. Днем ранее индекс Мосбиржи отступал ниже 2 280 пунктов, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. Если в ходе сегодняшних торгов рынок закрепится ниже данной отметки, базовым сценарием дальнейшего движения станет снижение индекса Мосбиржи в диапазон 2 150 — 2 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам вторника рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 1,9%, отступив до 56,8 рубля, евро упал на 2,6%, закончи день в районе 58,6 рубля. Сегодня ожидаем попыток основных мировых валют перейти к коррекционному росту. Способствовать этому может снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в связи с прохождением сегодня пика налоговых выплат. В случае перехода пары доллар/рубль к восстановлению, ожидаем, что до конца недели американская валюта может подняться в район 60 рублей.