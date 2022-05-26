Российский рынок акций начал отскакивать после четырех сессий снижения. Индекс МосБиржи накануне вырос на 2% и вернулся выше 2300 п. Подъем в значительной степени обеспечили акции нефтяников. Бумаги Татнефти, Лукойла и Роснефти прибавили более 4%. И этот импульс еще может быть продолжен.

Важным фактором поддержки нашего рынка стало ослабление рубля, а также ожидания снижения ключевой ставки из-за внеочередного заседания ЦБ.

В текущих условиях краткосрочный взгляд по индексу МосБиржи умеренно позитивный. К тому же общий внешний фон остается в целом положительным: западные индексы в четверг выросли, котировки нефти Brent находятся у комфортных уровней ($114), цены на газ в Европе последние два дня восстанавливаются.

По индексу МосБиржи пока еще актуален боковой коридор. Снизу зона поддержки расположена на 2165-2235 п. После касания этих рубежей волна снижения остановилась, и начался разворот. Сверху в качестве зоны сопротивления выделяем уровни 2460-2500 п. В случае их пробоя цели сместятся к 2810-2840 п., но это уже сценарий следующих недель.

Заседание ЦБ РФ. Сегодня в 10:30 МСК регулятор будет принимать решение о ключевой ставке. Судя по консенсусу аналитиков, большинство склоняется к тому, что ставка будет снижена с 14% до 12%. На мой взгляд, это минимально возможный шаг в текущих условиях.

Тот факт, что ЦБ не стал дожидаться планового заседания 10 июня, говорит о срочной необходимости вмешаться в ситуацию. Так что не исключаю, что ставка будет снижена сразу до 11%, а затем в июне и до 10%.

Дефляция здесь. В России с 14 по 20 мая потребительские цены снизились на 0,02% после роста на 0,05% на предыдущей неделе, свидетельствуют данные Росстата.

В этой ситуации причины спешки регулятора понятны. Ставка в 14% при такой статистике характерна для жесткой ДКП, но сейчас в этом уже нет необходимости. Потребительское кредитование падает, корпоративных клиентов — тоже, потребительская активность после всплеска в феврале-начале марта подавлена, а рубль показал мощнейшее в истории укрепление. Все это дефляционные факторы, так что Банк России вынужден действовать.

Ускоренное снижение ставки положительно для российских акций и умеренно негативно для рубля. Влияние на облигации также краткосрочно позитивно, но регулятору важно не перестараться со смягчением, когда инфляция вдруг окажется хронически выше ключевой ставки.

Индекс гособлигаций (RGBI) вчера подскочил на 2%, поднявшись к максимальным значениям с середины февраля. Обороты выросли в два раза относительно средних значений последних недель. Ажиотаж высокий. Доходности длинных ОФЗ опустились ниже 10% и, вероятно, эта тенденция в краткосрочной перспективе сохранится.

Обращаю внимание на корпоративные облигации. Они по традиции отстают в динамике от ОФЗ. Вот и сейчас G-спред снова начал расти, что предполагает возможность для получения дополнительной повышенной доходности в средних и длинных бумагах по сравнению с гособлигациями.

Волна укрепления рубля завершилась. Сходив к отметке 55,8, курс USD/RUB вчера начал уверенно расти. Обороты в евро и долларе подскочили до 480 млрд руб. Решение о внеочередном заседании Банка России воспринимается участниками как то, что регулятор будет принимать меры в пользу ослабления чрезмерно укрепившегося рубля.

Возможно, мы прошли экстремум по USD/RUB и далее по доллару нас ждет умеренный отскок и переход в фазу широкой консолидации. При этом на горизонте года ожидания роста курса остаются устойчивыми. На фоне восстановления импорта и потенциальной коррекции сырьевых цен доллар может вернуться в сторону 75.

В то же время отметим, что амплитуда колебаний на валютном рынке остается очень высокой. Курсы ходят на проценты в течение минут! И это ненормально с точки зрения адаптации экономических агентов к новым условиям. Бизнесу сложно делать прогнозы и принимать инвестиционные решения. Приходится выбирать только те проекты, где экстремально высокая ожидаемая маржинальность оправдывает валютные риски.

Однако ЦБ ранее предупреждал, что волатильность на валютном рынке может оставаться повышенной. Если бы это были акции, то с избыточными колебаниями помог бы справиться маркетмейкер. Но в случае с валютой это сейчас неприменимо. Ранее эту роль косвенно исполнял сам ЦБ, покупавший и продававший валюту в рамках бюджетного правила, однако с введением санкций это стало невозможным. Проблему чрезмерных курсовых колебаний явно нельзя недооценивать и с этим регулятору нужно будет что-то делать.

Дивиденды Газпрома. Наряду с заседанием ЦБ для российских инвесторов сегодня центральным событием станет заседание совета директоров Газпрома по вопросу дивидендных выплат. В прошлом году результаты СД были опубликованы в тот же день, но уже после закрытия основной торговой сессии. Возможно, сегодня этот сценарий повторится.

Базовый расклад предполагает выплату 46-53 руб. на акцию. При таком варианте первая реакция бумаг будет однозначно позитивной, ведь дивдоходность будет рекордной для компании, почти 20% по текущим уровням. Однако в случае Газпрома может сыграть популярный принцип "покупай слухи, продавай факты". Сейчас в эту историю вовлечены десятки тысяч инвесторов. Рынок позитивно воспримет новость о высоких выплатах, но кейс настолько прозрачен, что все, кто хотел, уже находятся в позиции и приток новых денег в акции едва ли будет продолжительным.

После позитивного всплеска можем увидеть ту же ситуацию, что была с акциями МТС после объявления высоких дивидендов. Кроме того, на поверхности риски постепенного снижения поставок газа в ЕС из России, что создает неопределенность по будущему распределению прибыли между дивидендами и капзатратами, ведь необходимо развивать инфраструктуру для перенаправления поставок.

Если же вдруг Газпром отклонится от политики выплаты 50% чистой прибыли, снизив дивиденды (не базовый сценарий), то реакция будет чрезмерно негативной. Инвесторы будут экстраполировать этот подход на будущие годы, так что просадка бумаг окажется больше чем недополученные дивиденды.

Бумаги в фокусе

∙ Дивидендные истории помимо Газпрома:

- Роснефть (+5,23%). Вчера прошло заседание СД по дивидендам. Результаты пока не опубликованы. На наш взгляд, по за 2021 г. компания может выплатить 23,6 руб. на акцию, что соответствует 6,2% доходности по текущим котировкам. В дивидендном кейсе Роснефти более важны не эти выплаты, а за 2022 г. Они могут оказаться почти в два раза выше.

- Башнефть-ао (-0,4%), Башнефть-ап (+4%). Рекомендации по распределению прибыли прошлого года может представить и эта дочка Роснефти. Однако в случае с Башнефтью нет никакой определенности по поводу размера выплат. Можно лишь отметить, что при направлении 25% чистой прибыли дивиденд будет около 50 руб.

- Совкомфлот (+0,7%). Сегодня состоится СД по дивидендам. Совкомфлот — это госкомпаний и в обычное время можно было бы рассчитывать на выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, однако сейчас уверенности нет. Результаты 2021 г. можно назвать умеренно негативными, все основные финансовые показатели снизились. Чистая прибыль, от которой зависят дивиденды, упала с $267,1 млн, до $35,8 млн. Согласно действующей дивидендной политике, выплаты могут составить 0,3 руб. Дивидендная доходность всего 0,7%.

- Детский мир (-0,5%). На сегодня назначено заседание СД по дивидендам. Менеджмент не дал каких-либо дивидендных комментариев по итогам недавней отчетности, поэтому неопределенность в этом вопросе остается. Не исключено, что компания временно отступит от распределения всей чистой прибыли по РСБУ, так как Детский мир сейчас проводит байбэк, а чистый долг увеличился при возросших процентных ставках. Отчет по МСФО за I квартал 2022 г. вышел довольно слабым. Компания пострадала от сильного снижения трафика (LFL-показатель просел на 18,1% по группе). Показатель EBITDA ухудшился за счет инфляции издержек.

∙ Сбербанк-ао (+0,4%), Сбербанк-ап (-2,3%). Бумаги выглядели хуже рынка. Возможно, они негативно среагировали на комментарии первого зампреда ЦБ РФ о необходимости докапитализации ряда банков. С одной стороны, это было и ранее известно. С другой — он упомянул зависимость потребности в докапитализации от размера банка. «Поэтому некоторые банки, я боюсь, что чем крупнее, тем больше проблем, в особенности в сложившейся ситуации, некоторые банки будут нуждаться в капитализации», — цитирует его Интерфакс. Как известно, Сбер — самый крупный банк в стране.

Между тем продолжает оправдываться прогноз по увеличению соотношения цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка. Вчера оно поднялось до 1,07 против неоправданно низких значений в 0,9-0,95, которые были в марте-апреле. Соотношение в ближайшей перспективе может и дальше расти, то есть обыкновенные бумаги будут лучше префов. По мере возврата показателя АО/АП к 1,10 и выше можно будет подумать о переходе из обыкновенных акций в привилегированные с расчетом на чуть более высокую дивидендную доходность в 2023 г.

∙ ПИК (+1,4%), Эталон (+2,6%), ЛСР (-0,2%), Самолет (+1,6%). Сегодня в отдельный блок выделяем всех девелоперов на фоне заседания ЦБ. Ожидаемое снижение ставки крайне позитивно для акций сектора. Положительное влияние оказывается сразу с четырех сторон. 1. Более дешевой обслуживание долговой нагрузки. Все 4 компании имеют выпуски облигаций, обращающиеся на Мосбирже. 2. Рост спроса на недвижимость из-за выдавливания капитала из вкладов, по которым ставки падают. 3. Рост спроса на ипотечные продукты по мере снижения ставок. 4. Рост цены недвижимости. Среди акций сектора положительный взгляд по Эталону, Самолету и ПИКу.

Отчеты и важные события

∙ Компания Ozon перенесла в корпоративном календаре дату публикации финансового отчета за I квартал 2022 г. с 25 на 26 мая. Ожидания в целом позитивные.

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании Приморье за 2021 г.

∙ В США среди наиболее интересных компаний квартальную отчетность представят Alibaba, Costco Wholesale, Medtronic, Vmware, Dollar General, Baidu, Dollar Tree, Macy's и др.