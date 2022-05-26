Во всем мире число заражений оспой обезьян стремительно растет: на данный момент известно о 237 случаях подтвержденного или подозреваемого инфицирования. Как следствие, спрос на препараты для предотвращения и лечения данного заболевания может резко возрасти.

Недавно стало известно о том, что правительство США заключило контракт на закупку вакцины с датской фармкомпанией Bavarian Nordic A/C (Nasdaq Copenhagen: BAVA). В рамках соглашения производитель лекарственных средств обязуется поставить вакцину JUNNEOS (в ЕС — IMVANEX) на сумму $119 млн в 2023-2024 годах. Кроме того, американские органы власти приобрели опцион на закупку еще 13 млн доз вакцины за $180 млн, которые могут поступить в страну в 2024-2025-м. Отметим, что применение препарата JUNNEOS уже разрешено в США для профилактики как натуральной, так и обезьяньей оспы. Также известно о контракте с одной из европейских стран на поставку JUNNEOS для вакцинации населения с высоким риском заражения оспой обезьян.

Кроме того, на рынке вакцин представлена американская компания Inovio (NASDAQ: INO), разработавшая технологию, способную вызывать эффективный клеточный и иммунный ответ организма обезьян на вирус оспы. Эти данные были получены еще в 2010 году, а эффективность препарата не уступала показателям представленной тогда на рынке вакцине Dryvax от оспы компании Pfizer (PFE). В настоящий момент Inovio может возобновить испытания на фоне возможного повышения спроса. Кроме того, в пайплайне INO есть множество других разработок в сфере инфекционных, иммунных и онкологических заболеваний, однако ни одна из них пока не дошла до коммерческой стадии.

На рынке средств для активного лечения оспы можно обратить внимание на компанию SIGA Technologies (SIGA) из США, 19 мая получившую одобрение на внутривенную формулу своего препарата TPOXX для лечения оспы. Ранее он был одобрен в виде оральных капсул и в этой форме даже поставлялся правительству США в рамках контракта на $7,5 млн. Однако именно внутривенный препарат был упомянут в последнем президентском бюджетном запросе в качестве средства для лечения оспы обезьян. Потенциальный объем заказа пока неизвестен. Также компания заявила о первых поставках препарата в Великобританию.

Наиболее выигрышную рыночную позицию, на наш взгляд, занимает Emergent BioSolutions (EBS). 16 мая компания сообщила о приобретении препарата TEMBEXA для лечения оспы у Chimerix (CMRX) за $225 млн денежными средствами, а также до $112,5 млн будущих лицензионных платежей и роялти. TEMBEXA получил одобрение FDA в 2021 году. В условиях соглашения также упоминался предполагаемый контракт с BARDA, представляющей правительство США.

Компании ожидают, что сделка будет закрыта во втором квартале 2022 года. Emergent BioSolutions может претендовать на лидерство на потенциально крупном рынке препаратов для лечения оспы. Также в портфеле Emergent есть вакцина от оспы ACAM2000, разработанная совместно с Sanofi (EPA: SAN), и препарат VIGIV для лечения осложнений после вакцинации от оспы. Таким образом, компания охватывает как рынок активного лечения, так и часть профилактического, что позволяет ей занимать более выигрышные позиции, чем у конкурентов.

Акции BAVA, SIGA и EBS уже отреагировали скачком цены на сообщение о первых случаях заражения оспой обезьян в США. При этом дальнейшее движение этих бумаг будет во многом определяться динамикой числа инфицированных и объемами контрактов на поставку вакцин и средств лечения оспы.