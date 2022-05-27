К концу недели настроения на мировых рынках продолжили улучшаться. После умеренного подъема в среду, в четверг индексы MSCI World и MSCI EM прибавили 1,6% и 0,3%. При этом по итогам торгов в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,6% и 2%. Активный подъем на развитых рынках, на наш взгляд, мог быть вызван пересмотром данных по ВВП США за первый квартал. По его итогам снижение американской экономики ускорилось до 1,5% кв/кв с предварительной оценки —1,3% кв/кв. В ситуации более активного снижения экономики страны, инвесторы ожидают, что ФРС США постарается действовать более аккуратно в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы не допустить сильного ухудшения ситуации.

Однако текущая ситуация на мировых рынках укладывается в рамки коррекции. При этом развитые рынки подошли к максимумам от 17 марта, пробой которых может дать сигнал к продолжению восстановления. В частности, в случае преодоления индексом S&P500 отметки 4 100 пунктов, целью восстановления могут выступить максимумы, установленные в начале мая в районе 4 300 пунктов. Отметим, что на наш взгляд, оптимизм инвесторов относительно действий американского регулятора может не оправдаться. В случае продолжения роста инфляции в США или даже отсутствия ее замедления, регулятору придется действовать более активно. Сейчас рынки закладывают два подъема ставки на 50 б.п. на двух ближайших заседаниях и подъем ставки к концу года к нейтральному уровню (2-2,25%). Однако нельзя исключать необходимости более высоких ставок в Штатах на конец года.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Ведущие азиатские индексы прибавляют в пределах 0,9%, отыгрывая закрытие в США. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 114,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по расходам на личное потребление в США, а также индекса настроений потребителей Мичиганского университета.

По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 3,1%, поднявшись в район 2 413 пунктов. Сегодня ожидаем сохранения позитивных настроений в российских бумагах, что позволит нашему рынку развить успех. При этом, выход индекса Мосбиржи выше 2 400 пунктов говорит в пользу продолжения восстановления с ближайшей целью в районе майских максимумов, установленных чуть выше 2480 пунктов. В случае выхода выше данной отметки подъем рынка может ускориться, что позволит индексу Мосбиржи полноценно закрепиться выше 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в четверг рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 10%, поднявшись выше 65 рублей, евро прибавил 12,2%, закончив сессию в районе 68 рублей. Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат и закрытие "коротких" позиций в долларе и евро вызвали сильное ослабление рубля.

Сегодня национальная валюта может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие две сессии. Однако, на наш взгляд, тенденция к ослаблению рубля в среднесрочной перспективе может сохраниться, в результате чего пара доллар/рубль на горизонте ближайших недель попытается подняться выше 70 рублей.