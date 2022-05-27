Сегодня на отечественном рынке акций преобладала разнонаправленная динамика. Интерес инвесторов был преимущественно прикован к акциям компаний, которые могут объявить о выплате дивидендов за 2021 год. Отметим, что продолжающееся ослабление рубля было не полностью отыграно индексом МосБиржи в ходе сегодняшних торгов.

Толкал индекс вверх сильнее всех нефтегазовый сектор на фоне ожиданий о возможных дивидендах Роснефти и Башнефти после вчерашней рекомендации совета директоров Газпрома о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 52,53 руб./акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности.

Вполне неплохо выглядел сектор электроэнергетики, ввиду высокой вероятности выплаты дивидендов в отрасли. Сильный рост продемонстрировали акции ОГК-2 на фоне скорого решения (30 мая) Совета Директоров о выплате дивидендов за 2021 год.

Остальные сектора преимущественно выглядели невзрачно. Продолжили отыгрывать снижение ключевой ставки застройщики (Самолет, ГК ПИК), а ослабление рубля — некоторые экспортеры (Русал, ВСМПО АВИСМА, Сегежа, Мечел).

В аутсайдерах торгов выделим акции OZON на фоне возможного технического дефолта, Магнита ввиду замедления инфляционных процессов.

Мы полагаем, что на следующей неделе индекс МосБиржи предпримет попытку подняться до уровня 2500 пунктов на положительных решениях по дивидендам отдельных нефтегазовых компаний, роста цен на энергоносители и ослаблении рубля.