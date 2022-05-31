В понедельник мировые рынки продолжили коррекционный рост, в результате чего индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие динамику развитых и развивающихся рынков, прибавили 0,4% и 2,1% соответственно. Отметим, что сильный рост развивающихся рынков был вызван отыгрышем ими пятничного закрытия в Штатах, а рост развитых рынков сдержало отсутствие торгов в США вчера в связи с празднованием Дня памяти, что снизило активность инвесторов и объемы торгов на мировых площадках. При этом, в отсутствии новостей, способных изменить ожидания рынков относительно траекторий ставок в ведущих экономиках, продавцы снизили свою активность, предпочтя зафиксировать прибыль, накопленную в рамках снижения от максимумов года. В ближайшие дни рынки могут продолжить волну восстановления. В частности, не исключаем выхода индекса S&P500 в район 4 300 пунктов. Однако данная тенденция, на наш взгляд, пока укладывается в рамки коррекции и преждевременно говорить о переломе нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе ужесточение монетарных условий будет оказывать давление на рынки акций и может привести к выходу ведущих индексов на новые локальные минимумы.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Основные азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на американские индексы прибавляют в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,5%, торгуясь в районе 119,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Еврозоне, что может дать инвесторам ориентиры по дальнейшим действиям ЕЦБ. Плюс к этому выйдет статистика по рынку труда Германии, а также индексу деловой активности в Чикаго и индексу доверия потребителей в США.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, удержав позиции выше 2 400 пунктов. При этом к концу сессии российский рынок смог отыграть большую часть потерь, понесенных в первую половину торгов. Сегодня на открытии торгов покупки в наших акциях могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи в ходе дня выйти к максимумам прошлой недели, установленным в районе 2 440 пунктов. Их преодоление откроет рынку дорогу к майским максимумам, пробой которых может стать сигналом к дальнейшему восстановлению рынка.

На валютной секции Московской биржи по итогам понедельника рубль существенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 6,7%, закончив торги в районе 62,3 рубля, евро упал на 7,7%, до 64,3 рубля. Отметим, что вчера, на фоне фиксации прибыли по спекулятивным «коротким» позициям, пара доллар/рубль скомпенсировала половину роста, продемонстрированного во второй половине прошлой недели. Сегодня ожидаем перехода американской валюты к восстановлению. Текущие уровни привлекательны с точки зрения диверсификации портфелей по валютам, а ожидание снижения предложения на рынке со стороны экспортеров и роста спроса со стороны импортеров, в связи с возможным восстановлением импорта, будут способствовать покупкам в ведущих мировых валютах. В результате, пара доллар рубль в ходе сегодняшних торгов может попытаться выйти в район 64 рублей.