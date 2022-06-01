Во вторник мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, по итогам торгов индекс MSCI EM смог продолжить восстановление и прибавил 1,2%, выйдя к уровням конца апреля. А вот индекс MSCI World, показывающий состояние развитых рынков, напротив, снизился на 0,8%. Слабость проявили как европейские, так и американские рынки. При этом фактором, способствовавшим продажам в Старом свете стала предварительная статистика по инфляции за май, которая в годовом выражении выросла до 8,1%, при ожидавшемся подъеме до 7,7% и уровне в 7,4% в апреле. Продолжающийся рост цен будет способствовать переходу ЕЦБ к более активным действиям в свете ужесточения денежно-кредитной политики. Это приведет к росту стоимости фондирования в евро, что скажется на показателях компаний региона, а значит и на стоимости их акций. В США, на фоне ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, также преобладали продажи, несмотря на хорошие данные по индексам деловой активности Чикаго и потребительского доверия в Штатах. В результате индексы Dow Jones и S&P500 по итогам вторника снизились на 0,7% и 0,6% соответственно.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы отыграли большую часть вчерашних потерь, прибавляя в пределах 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 116 долларов за баррель. Отметим, что сегодня внимание инвесторов привлечет публикация итоговых данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США. Также важным фактором, способным оказать влияние на рынки, станут выступления представителей ФРС и ЕЦБ.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,9%, отступив в район 2 356 пунктов. Сегодня в начале торгов ожидаем попыток восстановления российского рынка акций, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть вчерашних потерь. При этом сохранение позитивных настроений в ходе сессии может позволить ему вновь выйти выше 2 400 пунктов.

На валютной секции Московской биржи во вторник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,8%, закончив торги в районе 61,5 рубля, евро упал на 2% до 62,3 рубля. После двух дней роста, сегодня национальная валюта может перейти к коррекционному снижению, что позволит паре доллар/рубль предпринять попытку выхода в район 64 рублей. Поводом к этому выступят ожидания изменения баланса спроса и предложения валюты на рынке. Прохождение налоговых выплат может привести к снижению предложения со стороны экспортеров, так как текущие котировки доллара и евро не интересны с точки зрения накопления рублевых запасов. При этом восстановление импорта, за счет перестройки цепочек поставок, в среднесрочной перспективе будет способствовать активизации спрос на валюту со стороны экспортеров. Плюс к этому, с сегодняшнего дня инвесторы могут покупать валюту с «плечом», что расширит их возможности по диверсификации портфелей по валютам и может создать дополнительный спрос.