По итогам среды мировые рынки перешли к снижению, в результате чего индексы MSCI World и MSCI EM потеряли 0,7% и 0,9%. Активизация продаж прошла несмотря на статистику по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которая в большинстве своем оказалась лучше ожиданий. Инвесторы обратили внимание на выступления представителей ФРС США. В частности Джеймс Буллард, участник комитета по открытым рынкам, на котором принимают решение по ставке, дал ориентир по пику ставки. На его взгляд, оптимальный вариант достижение пика в этом году, а в качестве максимального значения он обозначил подъем ставки до 3,5%. Ранее инвесторы ожидали, что до конца года ставка будет поднята до нейтрального уровня (2-2,25%). Подобные заявления представителей регулятора говорят о возможности более активного роста ставки в связи с необходимостью борьбы с инфляцией, что негативно сказывается на настроениях инвесторов и способствует росту объема защитных активов в их портфелях. На этих заявлениях в Штатах по итогам дня потери индексов Dow Jones и S&P500 составили 0,5% и 0,8% соответственно.

Если говорить о настроениях на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,2%. Исключением выступает китайский рынок, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,6%, торгуясь в районе 114,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию отчета ADP о занятости в США, который даст рынкам предварительные ориентиры относительно завтрашних данных по рынку труда США. Плюс к этому, игроки обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

В среду индекс Мосбиржи поднялся на 0,8%, закончив торги в районе 2375 пунктов. При этом к концу сессии рынок растерял часть роста, продемонстрированного в первой половине дня. Сегодня покупки в наших акциях вновь могут активизироваться, в результате чего индекс Мосбиржи предпримет попытку выхода выше 2 400 пунктов. Отметим, что несмотря на коррекцию от максимумов пятницы, на наш взгляд, основным сценарием продолжает оставаться подъем российского рынка с возможностью выхода в районе 2 550 пунктов. Отменой данного сценария может послужить уход рынка под вчерашние минимумы. В этом случае целью снижения станет отметка 2 280 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,2%, закончив день в районе 61,3 рубля, евро, напротив, вырос на 2,1%, поднявшись до 64,4 рубля. Сегодня ожидаем попытки основных мировых валют перейти к росту относительно рубля. Так, пара доллар/рубль в ходе сессии может выйти в диапазон 63-64 рубля. Отметим, что ближайшей поддержкой для американской валюты служит отметка 61 рубль. В случае закрепления под ней основным сценарием может стать дальнейшее укрепление рубля с возвращение доллара к минимумам года.