В четверг российский фондовый рынок снизился на противоречивом внешнем фоне. Так, поддержку нашим акциям могла бы оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыграл утренние потери и перешел к росту, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 116,6 доллара за баррель. При этом динамика западных площадок скорее способствовала активизации продаж в наших акциях. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,6% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 17.40 мск индекс Мосбиржи потерял 1,3%, отступив в район 2 344 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Северстали и Новатэка, упавшие на 10,2% и 4,5% соответственно. Лучше рынка торговались бумаги Русала и ИнтерРАО, рост которых превысил 4%. В рамках движения от максимумов, установленных в прошлую пятницу индекс Мосбиржи сформировал краткосрочный нисходящий тренд, который выступает ближайшим сопротивлением для рынка. При этом в случае закрепления индекса Мосбиржи ниже минимумов среды, установленных в районе 2 338 пунктов, можно будет говорить об активизации сценария снижения с целью в районе 2 280 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,6%, торгуясь в районе 61,7 рубля, евро вырос на 1,9%, до 65,6 рубля. Постепенное восстановление спроса на иностранную валюту и снижение предложения со стороны экспортеров, в связи с прохождением налоговых выплат, способствуют подъему доллара и евро. Однако сегодня у американской валюты не хватило сил на выход в диапазон 63-64 рубля. Вполне возможно, что завтра тенденция к ослаблению национальной валюты будет продолжена, что позволит доллару подняться в данный диапазон и попытаться преодолеть его верхнюю границу. При этом в среднесрочной перспективе не исключаем выхода пары доллар/рубль в коридор 70-75 рублей.