В четверг мировые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. И если развивающиеся рынки закончили день снижением, в результате чего индекс MSCI EM потерял 0,6%, то развитые смогли возобновить подъем, что позволило индексу MSCI World вырасти на 1,6%. Основным фактором здесь выступила динамика заокеанских площадок. После негативного открытия, вызванного ухудшением прогнозов компанией Microsoft по ее результатам, в дальнейшем покупки в американских акциях возобладали. Это позволило не только отыграть утренние потери, но и продемонстрировать уверенный рост. Так, по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 1,3% и 1,8% соответственно. Лидерами на американском рынке выступили сектора производства товаров вторичной необходимости и сырьевой, выросшие на 3% и 2,7% соответственно. На отрицательной территории закрылся лишь нефтегазовый сектор, индекс которого потерял 0,2%.

Отметим, что нет возможности выделить какой-то фундаментальный фактор, который в четверг мог бы поспособствовать такому подъему. При этом вчерашняя динамика укладывается в технический подъем, на фоне фиксации прибыли по спекулятивным «коротким» позициям в американских акциях и попытках спекулятивно настроенных игроков заработать на коррекции. Напомним, что снижение индекса S&P500 от максимумов, установленных в январе, до майских минимумов составило порядка 20%. В результате, текущий коррекционный отскок выглядит логичным и может привести к выходу индекса S&P500 в район 4 300 пунктов. Однако, ужесточение денежно-кредитной политики в США и сокращение баланса американского регулятора в среднесрочной перспективе будут оказывать давление на рынки акций и могут спровоцировать продолжение негативной динамики и уход основных индексов на новые минимумы.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В Азии ведущие индексы прибавляют в пределах 1,2%, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 117,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий пятницы выделим публикацию итоговых данных по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США. Также оказать существенное влияние на рыночные настроения может выход статистики по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в Штатах.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 1,5%, отступив в район 2 340 пунктов. Сегодня ожидаем активизации покупок в российских бумагах, что позволит нашему рынку перейти к восстановлению. Поводом может стать улучшение внешнего фона и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся условиях индекс Мосбиржи попытается отыграть потери предыдущей сессии и выйти выше 2 360 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,4%, закончив торги в районе 61,7% рубля, евро вырос на 1,2%, до 65,6 рубля. Сегодня ожидаем продолжения тенденции на ослабление национальной валюты. Так, пара доллар/рубль в ходе сессии может закрепиться в диапазон 63 — 64 рубля и предпринять попытку выхода к его верхней границе. В этом случае американской валюте удастся отыграть часть потерь, понесенных в понедельник.