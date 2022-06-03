Российский фондовый рынок скорректировался вниз в пятницу. Рублёвый индекс Мосбиржи снизился на 1,6%, а долларовый индикатор РТС снизился на 2,4%.

С 1 июня отменены ограничения на короткие продажи и покупки с "плечом", тем не менее рынку пока не хватает драйверов для выхода из боковика. Новостной фон к концу недели спокойный, а сигналы с внешних площадок не оказывают значимого влияния на локальные торги.

Согласно данным Минэкономразвития ВВП России в апреле снизился на 3% г/г после роста на 1,3% в марте на фоне логистических ограничений и снижением потребительского спроса. Консенсус-прогноз на конец предполагает снижение экономической активности на 8,7% г/г по итогам 2022 г.

Инфляция в России продолжает замедляться. С 21 по 27 мая рост потребительских цен вовсе приостановился — 0%. Внимание инвесторов по-прежнему будет сфокусировано на новостном фоне и динамике инфляции за май. Индекс потребительских цен ожидается на уровне 17,3% г/г. Вероятно, ЦБ РФ на следующей заседании 10 июня, вновь примет решение о снижении ключевой ставки. Динамика фондового рынка останется смешанной.

Глобальный рынок

В пятницу на внешних площадках сдержанные настроения. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с позитивной динамикой. Фондовые площадки Европы также завершили неделю в "зелёной" зоне. Американские индексы в четверг закрылись ростом на 1-2,7% в целом за счёт динамики технологических компаний, но в пятницу немного скорректировались до открытия рынка.

Инвесторы осторожничают в преддверии ежемесячного отчета о занятости, который даст представление о состоянии рынка труда за май и, вероятно, будет определять дальнейшую политику центрального банка. Ожидается, что отчёт покажет снижение найма, но уровень безработицы снизится до 3,5% по сравнению с 3,6% в апреле, а уровень почасовой заработной платы вырастет на 0,4% м/м.

Руководители ФРС в следующий раз проведут свое заседание 15 июня. Члены ФРС будут также следить за динамикой инфляции прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении процентной ставки в третьем квартале.

Следующая неделя будет не такая насыщенная на макроданные. В фокусе инвесторов во вторник майский индекс деловой активности в Великобритании. В среду ожидаются данные по ВВП еврозоны за 1 квартал и данные по изменению занятости.

Четверг самый значимый день на неделе — внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ и решению по процентной ставке. Инфляция в ЕС достигла многолетних максимумов. Так, рост цен в мае ускорился 8,1% г/г, выше ожиданий участников рынка. Среди основных факторов цены на энергию и продовольствие. Сохранение высоких цен на сырье негативно сказывается на деловой активности стран-членов ЕС.

В пятницу фокус сместится на данные по инфляции за май в Китае и США.

Нефть

Нефтяные котировки отошли от пиковых значений и торгуются в конце недели около 117 долларов за баррель марки Brent на фоне решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, чтобы компенсировать потерянные поставки из России. Участники соглашения договорились увеличить добычу со следующего месяца на 648 тысяч баррелей в сутки. Такое решение было принято из-за роста спроса в Китае на фоне снятия локдаунов, а также сезонного увеличения потребления. Сокращение запасов нефти в США быстрее чем ожидалось также поддерживают цены на энергоносители.