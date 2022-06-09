Вчера отскок рынка акций продолжился. По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, закрывшись выше 2300 пунктов. Это хороший знак для продолжения роста в район верхней границы боковика 2450-2500 пунктов.

Но основной рост индикатора произошел вследствие подъема тяжеловесных акций «Газпрома» на 3,4%. Бумага сумела пробить сопротивление 300 руб, после чего цель роста сместилась примерно на 40 руб выше. Считаем, что и эта отметка будет достигнута. Возможно, вчера началось преддивидендное ралли бумаги.

Несмотря на подорожавшую нефть, «Лукойл» закрылся с потерями в 0,35%. При этом «Роснефть» выросла на 1,7%. Очень часто в последние дни эти две бумаги торгуются в противофазе. Вероятно, это происходит из-за нехватки денег на рынке. Быть может, это правило сработает и сегодня.

Нефть пока притормозила рост, торгуясь в нескольких центах ниже 124 долларов за баррель. Судя по тому, что вчера рынок не отреагировал на данные о росте запасов в США при ожидании их снижения, потенциал роста нефти сохраняется. Ближайшей целью выступает район 130-132 доллара за баррель.

Вчера вечером СМИ сообщили, что Сбербанк приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов. Вероятно, это связано с опасениями его контрагентов не попасть под санкции. Наверняка Сбер найдет возможность возобновить обслуживание юаневых счетов, но пока данная новость является достаточным поводом для того, чтобы Сбер торговался хуже рынка.

Рубль вчера смог прорвать боковик и в паре с долларом закрыться ниже отметки 60. Теперь целью снижения пары является район 55. Однако сегодня волатильность торгов может возрасти на фоне ожидания завтрашнего решения ЦБ по ставке, а завтра — на риторике главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.