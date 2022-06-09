В четверг, 09 июня, российский рынок акций движется разнонаправленно после уверенного роста накануне. Среди аутсайдеров технологии и здравоохранение. Рублёвый индекс Мосбиржи снижается в пределах —1,3%, в то время как долларовый индикатор РТС прирастает на +1,4% на фоне продолжающегося укрепления рубля ниже 58 руб./$. Ориентир по закрытию индекса Мосбиржи составляет 2250-2330 пп.

Внешний фон умеренно-негативный. Четкие внешние сигналы сегодня отсутствуют, на мировых фондовых биржах разнонаправленные настроения. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись небольшим снижением. Европейские фондовые площадки открылись преимущественно в минусе. Спрос на риск низкий, в преддверии заседания ЕЦБ и решения по процентной ставке. Инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики после выхода статистики по инфляции на прошлой неделе — 8,1% г/г, тем не менее на текущем заседании консенсус-прогноз не предполагает повышения ставки. Фьючерсы на американские индексы остаются в «красной зоне» после снижения в среду. В целом рынку характерен боковик перед публикацией важных данных по инфляции в пятницу. В США в фокусе данные по заявкам на пособие по безработице.

Цены на нефть достигли месячных максимумов и сегодня закрепляются около $123 за баррель сорта Brent на фоне роста объемов китайского экспорта в 2 раза сильнее, чем ожидалось, сигнализируя о восстановлении работы предприятий после снятия локдаунов. Рост промышленной активности способствует усилению спроса на энергоресурсы.

Российская валюта продолжила укрепление и торгуется в первой половине дня около 58 рублей за доллар. На текущий момент факторов для сильного ослабления позиции рубля не ожидается. Краткосрочный прогноз по паре USD/RUB 57,0-59,0 за доллар.