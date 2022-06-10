В четверг на мировых рынках активизировались продажи. Основной "удар" пришелся на развитые рынки, в результате чего индекс MSCI World упал на 2,2%. Потери же индекса MSCI EM, отображающего динамику развивающихся рынков, составили лишь 0,6%. Основным фактором, способствовавшим негативной динамике, стала фиксация прибыли по спекулятивным длинным позициям в акциях, накопленной в рамках восстановления рынков от майских минимумов. А поводом выступило ожидание публикации статистики по инфляции в США, которая выйдет сегодня. Инвесторы опасаются, что сохранение высокой инфляции будет способствовать активному подъему ставки со стороны ФРС США во второй половине текущего года, в результате чего к его окончанию ставка окажется выше ориентиров, ранее обозначенных американским регулятором. При этом, подъем ставки может проходить несмотря на ухудшение экономической ситуации и скатывание американской экономики в рецессию. На таком фоне инвесторы предпочли перейти к сокращению объема рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами. В результате в Штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 1,9% и 2,4% соответственно. В аутсайдерах оказались сектора IT и телекомов, а соответствующие индексы потеряли более 2,7%. Лучше рынка выглядели акции сектора производства товаров первой необходимости, однако и его индекс потерял 1,5%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как негативные. Ведущие азиатские рынки теряют в пределах 1,5%, отыгрывая негативное закрытие в Штатах. Исключение составляет рынок Китая, который, несмотря на ухудшение настроений инвесторов, подтягивается на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются чуть выше уровне закрытия четверга. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6%, торгуясь в районе 122,4 доллара за баррель. Кроме данных по инфляции в США, сегодня для инвесторов важным внутренним фактором станет заседание ЦБ РФ.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, отступив в район 2 294 пунктов. Сегодня, несмотря на ухудшение настроений на внешних фондовых площадках, покупки в российских акциях могут возобладать, чему способствуют высокие уровни на рынке энергоносителей. В этом случае индекс Мосбиржи предпримет попытку возвращения в диапазон 2 300 — 2 350 пунктов. Закрепление в данном диапазоне будет говорить в пользу возможности развития сценария дальнейшего восстановления. Также поддержку нашему рынку может оказать снижение ставки российским регулятором.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 0,1%, удержав позиции в районе 59,4 рубля, евро снизился на 0,4%, отступив до 63,3 рубля. Отметим, что в ходе сессии основные мировые валюты несли серьезные потери, однако к концу дня отыграли большую их часть. Поводом выступила отмена обязательной продажи экспортерами 50% валютной выручки. Согласно указу в дальнейшем размер обязательной продажи будет определять правительственная комиссия. Это способствовало закрытию спекулятивных "коротких" позиций в долларе и евро, позволившее им отыграть потери. Сегодня ожидаем перехода основных мировых валют к восстановлению. Инвесторы продолжат отыгрывать новость четверга, в результате чего доллар предпримет попытку возвращения в диапазон 61-62 рубля. При этом итоги заседания ЦБ РФ окажут минимальное влияние динамику национальной валюты.