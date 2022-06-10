На старте сессии рубль испытал кратковременное ослабление, но затем стал активно укрепляться. Решение ЦБ снизить ставку на 1,5 процентных пункта до 9,5% было несколько мягче ожиданий, но в целом не выходило за рамки превалирующего на рынке консенсуса. Поэтому рубль после резкой просадки быстро перешел к активному росту, переписав двухнедельные вершины. Доллар достигал 56,25 руб., евро — 59,27 руб.

Несмотря на то, что самые смелые ожидания относительно сегодняшнего смягчения монетарной политики не оправдались, российский долговой рынок продолжил повышаться. В результате индекс гособлигаций RGBI обновил пятимесячный максимум.

Таким образом, ЦБ и правительству пока не удается сбалансировать валютный рынок, где предложение инвалюты со стороны экспортеров превышает спрос, который остается слабым из-за медленного восстановления импорта, а также опасений проблем с валютами западных стран в плане их хранения и реализации внутри страны, а у юридических лиц — и за рубежом. Поэтому, по крайней мере на краткосрочном горизонте, скорее всего, доллар останется в диапазоне 55-60 руб. и даже может ненадолго уйти ниже.