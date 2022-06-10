Ключевая ставка снижается: как на этом заработать инвестору?
Сегодня Банк России понизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Для рынка российских облигаций это положительная новость, поскольку при снижении ключевой ставки цены облигаций растут.
На текущий момент цены по коротким выпускам облигаций (сроком погашения до 1 года) вернулись к своим значениям до февральских событий, поэтому большого инвестиционного интереса короткие выпуски уже не представляют.
Однако по-прежнему сохраняются интересные инвестиционные возможности. Мы выделяем две стратегии.
1. Покупка облигаций качественных эмитентов с длинным сроком погашения. В особенности интерес представляют выпуски облигаций со сроком погашения от 4 лет и выше.
Суть этой стратегии заключается в том, что при снижении ключевой ставки цена облигаций с длинным сроком погашения вырастает значительно больше, чем с коротким, поскольку короткие облигации подходят к своему погашению и цена стремиться к 100% от номинала. Здесь не нужно концентрироваться на текущей невысокой доходности бумаги, а нужно делать прогнозы, насколько вырастет цена выпуска после очередного снижения ставки.
Для реализации этой стратегии можно обратить внимание на такие выпуски облигаций как:
|
Название облигации
|
ISIN
|
Дата погашения/ оферты
|
Текущая доходность к оферте/погашению, в % год.
|
Текущая цена, в % от ном.
|
Ставка купона, в % год.
|
|
Ростел2P6R
|
RU000A103EZ7
|
17.07.2026
|
9,8
|
93,6
|
7,7
|
|
Сбер Sb27R
|
RU000A103661
|
15.06.2026
|
9,3
|
94,6
|
7,4
|
|
МГор74-об
|
RU000A1033Z8
|
18.05.2028
|
9,1
|
93,1
|
7,38
|
|
Газпнф3P2R
|
RU000A1017J5
|
07.12.2029
|
9
|
91,4
|
7,15
|
- Также большой интерес представляет собой участие в первичных размещениях облигаций, где эмитенты высокого кредитного качества предлагают двухзначные ставки купонов на длительный срок. Здесь могут быть интересны размещения Почты России (31.05.22), Сегежи (26.05.22) и МТС (26.04.22).
|
Название облигации
|
ISIN
|
Дата погашения/ оферты
|
Текущая доходность к оферте/погашению, в % год.
|
Текущая цена, в % от ном.
|
Цена размещения, в % от номинала
|
Ставка купона, в % год.
|
Финансовый результат с момента размещения облигации, в % (включая НКД)
|
ПочтаР2P01
|
RU000A104V75
|
02.06.2027
|
9,7
|
107,5
|
100
|
11,4
|
7,70%
|
МТС 1P-20
|
RU000A104SU6
|
01.05.2026
|
10
|
106,7
|
100
|
11,75
|
8%
|
Cегежа2P4R
|
RU000A104UA4
|
27.11.2023
|
11,4
|
100,1
|
97,75
|
11
|
2,80%
Как видно из таблицы выше, цена с момента размещения выросла уже на 7,5% по ПочтаР2P01, на 6,7% по МТС 1P-20 и на 2,3% по Cегежа2P4R. Таким образом, инвесторы в эти выпуски зафиксировали не только высокие ставки купонов на длительные сроки, но и поучаствовали в росте цены облигаций.
Подводя итог, мы считаем, что рынок облигаций по-прежнему предлагает интересные возможности при использовании грамотных стратегий.
Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
https://1prime.ru/experts/20220610/837145743.html