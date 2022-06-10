Сегодня Банк России понизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Для рынка российских облигаций это положительная новость, поскольку при снижении ключевой ставки цены облигаций растут.

На текущий момент цены по коротким выпускам облигаций (сроком погашения до 1 года) вернулись к своим значениям до февральских событий, поэтому большого инвестиционного интереса короткие выпуски уже не представляют.

Однако по-прежнему сохраняются интересные инвестиционные возможности. Мы выделяем две стратегии.

1. Покупка облигаций качественных эмитентов с длинным сроком погашения. В особенности интерес представляют выпуски облигаций со сроком погашения от 4 лет и выше.

Суть этой стратегии заключается в том, что при снижении ключевой ставки цена облигаций с длинным сроком погашения вырастает значительно больше, чем с коротким, поскольку короткие облигации подходят к своему погашению и цена стремиться к 100% от номинала. Здесь не нужно концентрироваться на текущей невысокой доходности бумаги, а нужно делать прогнозы, насколько вырастет цена выпуска после очередного снижения ставки.

Для реализации этой стратегии можно обратить внимание на такие выпуски облигаций как:

Название облигации ISIN Дата погашения/ оферты Текущая доходность к оферте/погашению, в % год. Текущая цена, в % от ном. Ставка купона, в % год. Ростел2P6R RU000A103EZ7 17.07.2026 9,8 93,6 7,7 Сбер Sb27R RU000A103661 15.06.2026 9,3 94,6 7,4 МГор74-об RU000A1033Z8 18.05.2028 9,1 93,1 7,38 Газпнф3P2R RU000A1017J5 07.12.2029 9 91,4 7,15

Также большой интерес представляет собой участие в первичных размещениях облигаций, где эмитенты высокого кредитного качества предлагают двухзначные ставки купонов на длительный срок. Здесь могут быть интересны размещения Почты России (31.05.22), Сегежи (26.05.22) и МТС (26.04.22).

Название облигации ISIN Дата погашения/ оферты Текущая доходность к оферте/погашению, в % год. Текущая цена, в % от ном. Цена размещения, в % от номинала Ставка купона, в % год. Финансовый результат с момента размещения облигации, в % (включая НКД) ПочтаР2P01 RU000A104V75 02.06.2027 9,7 107,5 100 11,4 7,70% МТС 1P-20 RU000A104SU6 01.05.2026 10 106,7 100 11,75 8% Cегежа2P4R RU000A104UA4 27.11.2023 11,4 100,1 97,75 11 2,80%

Как видно из таблицы выше, цена с момента размещения выросла уже на 7,5% по ПочтаР2P01, на 6,7% по МТС 1P-20 и на 2,3% по Cегежа2P4R. Таким образом, инвесторы в эти выпуски зафиксировали не только высокие ставки купонов на длительные сроки, но и поучаствовали в росте цены облигаций.

Подводя итог, мы считаем, что рынок облигаций по-прежнему предлагает интересные возможности при использовании грамотных стратегий.



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