Сегодня Банк России понизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Для рынка российских облигаций это положительная новость, поскольку при снижении ключевой ставки цены облигаций растут.

На текущий момент цены по коротким выпускам облигаций (сроком погашения до 1 года) вернулись к своим значениям до февральских событий, поэтому большого инвестиционного интереса короткие выпуски уже не представляют.

Однако по-прежнему сохраняются интересные инвестиционные возможности. Мы выделяем две стратегии.

1. Покупка облигаций качественных эмитентов с длинным сроком погашения. В особенности интерес представляют выпуски облигаций со сроком погашения от 4 лет и выше.

Суть этой стратегии заключается в том, что при снижении ключевой ставки цена облигаций с длинным сроком погашения вырастает значительно больше, чем с коротким, поскольку короткие облигации подходят к своему погашению и цена стремиться к 100% от номинала. Здесь не нужно концентрироваться на текущей невысокой доходности бумаги, а нужно делать прогнозы, насколько вырастет цена выпуска после очередного снижения ставки.

Для реализации этой стратегии можно обратить внимание на такие выпуски облигаций как:

 

Название облигации

ISIN

Дата погашения/ оферты

Текущая доходность к оферте/погашению, в % год.

Текущая цена, в % от ном.

Ставка купона, в % год.

 

Ростел2P6R

RU000A103EZ7

17.07.2026

9,8

93,6

7,7

 

Сбер Sb27R

RU000A103661

15.06.2026

9,3

94,6

7,4

 

МГор74-об

RU000A1033Z8

18.05.2028

9,1

93,1

7,38

 

Газпнф3P2R

RU000A1017J5

07.12.2029

9

91,4

7,15

 

 

  1. Также большой интерес представляет собой участие в первичных размещениях облигаций, где эмитенты высокого кредитного качества предлагают двухзначные ставки купонов на длительный срок. Здесь могут быть интересны размещения Почты России (31.05.22), Сегежи (26.05.22) и МТС (26.04.22).

 

Название облигации

ISIN

Дата погашения/ оферты

Текущая доходность к оферте/погашению, в % год.

Текущая цена, в % от ном.

Цена размещения, в % от номинала

Ставка купона, в % год.

Финансовый результат с момента размещения облигации, в % (включая НКД)

ПочтаР2P01

RU000A104V75

02.06.2027

9,7

107,5

100

11,4

7,70%

МТС 1P-20

RU000A104SU6

01.05.2026

10

106,7

100

11,75

8%

Cегежа2P4R

RU000A104UA4

27.11.2023

11,4

100,1

97,75

11

2,80%

 

Как видно из таблицы выше, цена с момента размещения выросла уже на 7,5% по ПочтаР2P01, на 6,7% по МТС 1P-20 и на 2,3% по Cегежа2P4R. Таким образом, инвесторы в эти выпуски зафиксировали не только высокие ставки купонов на длительные сроки, но и поучаствовали в росте цены облигаций.
Подводя итог, мы считаем, что рынок облигаций по-прежнему предлагает интересные возможности при использовании грамотных стратегий.


Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.