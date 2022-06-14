Мировые рынки начали неделю с существенного снижения. Инвесторы продолжаю отыгрывать плохую статистику по инфляции в США, вышедшую в пятницу. Так, по официальным данным в мае инфляция в Штатах составила 8,6%, против ожидавшихся 8,3%. Более существенный рост потребительских цен способствует пересмотру инвесторами ожиданий по траектории ключевой ставки. Участники торгов начали закладывать возможность повышения ставки в Штатах на 75 б.п. на одном из ближайших заседаний ФРС. При этом уже в среду состоится июньское заседание, и текущая ситуация с инфляцией может не только привести к более агрессивному подъему ставки в США, но и жесткой риторики со стороны регулятора, обозначающей готовность действовать еще более активно для борьбы с ростом цен. На таком фоне инвесторы с пятницы сокращают рисковые активы в портфелях, замещая их защитными активами. В результате в Штатах по итогам понедельника индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,8% и 3,9% соответственно. Лишь 5 акций из индекса S&P500 смогли продемонстрировать некоторый рост. При этом аутсайдерами выступили сектора недвижимости и, несмотря на сохранение высоких цен на нефть, нефтегазовый, а соответствующие индексы потеряли 4,8% и 5,1%.

Решение американского регулятора по ставке в среду и комментарии, сопутствующие ему, определят настроения на мировых рынках как минимум до конца недели. На наш взгляд, итоги заседания приведут к дальнейшему преобладанию продаж и выходу мировых рынков на новые локальные минимумы. Кроме заседания ФРС США, в ходе недели на рынки может оказать влияние статистика по индексу экономических настроений в Германии, промпроизводству в Китае, а также розничным продажам, ценам производителей и числу выданных разрешений на строительство в США.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются, прибавляя до 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше 122 долларов за баррель, теряя символические 0,04%.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял 0,4%, отступив в район 2 286 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Несмотря на высокие цены на нефть, ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых площадках окажет давление на наш рынок и будет способствовать его снижению. Так, в ходе сессии индекс Мосбиржи может отступить ниже 2 250 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль вновь уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 4,3%, закончив неделю в районе 56,8 рубля, евро упал на 5,1%, до 60,1 рубля. После сильных потерь на прошлой неделе, в рамках предстоящей доллар может попытаться перейти к восстановлению. Отступление к майским минимумам будет способствовать фиксации прибыли по спекулятивным «коротким» позициям в американской валюте и ее подъему относительно рубля. Так, уже во вторник пара доллар/рубль может попытаться выйти выше 58 рублей, а к концу недели закрепиться над отметкой 60 рублей.